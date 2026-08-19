En Australia, el agua de los grandes ríos está sometida a un estricto sistema de control. Los agricultores que tienen autorización para extraer agua cuentan con medidores oficiales conectados a sus bombas de riego, mientras que las autoridades registran digitalmente cuánto puede utilizar cada propietario.
Extrajo 1.378 millones de litros de agua del río y se enfrentó a una multa de más de 90.000 dólares
La falla en el sistema de monitoreo permitió a un agricultor de Australia extraer 1.378 millones de litros de agua de un río por encima de su cuota legal, lo que derivó en una multa millonaria
Sin embargo, las bombas no necesariamente se detienen de forma automática cuando una cuenta alcanza el límite autorizado. El sistema también depende del cumplimiento de las normas por parte de los usuarios. Brian Vance O'Haire aprovechó esa situación y mantuvo sus bombas funcionando incluso después de superar ampliamente la cantidad de agua que tenía permitida para sacar del río.
Multan a agricultor por violar cuota de extracción de agua de río
Entre 2016 y 2018, durante un período de sequía particularmente severo en Australia, O'Haire extrajo ilegalmente aproximadamente 1.378 millones de litros de agua del río Murray para utilizarlos en sus viñedos. La cantidad equivale, aproximadamente, al volumen de más de 550 piscinas olímpicas. El agua llegaba hasta sus cultivos a través de los canales de riego que ya utilizaba habitualmente. La diferencia era que, para entonces, su asignación legal se había agotado.
El caso ocurrió en un momento especialmente delicado para la cuenca del Murray-Darling. La sequía había reducido los niveles de agua de los ríos y las autoridades habían limitado las cantidades que podían extraer los agricultores para proteger tanto el suministro disponible como los ecosistemas fluviales.
¿Robó agua de río? Hallan agricultor de Australia culpable y lo multan
Al extraer agua por encima de su asignación, O'Haire evitó el costo que habría tenido adquirir legalmente derechos adicionales y obtuvo un beneficio directo para su explotación agrícola. Al mismo tiempo, la extracción redujo el volumen de agua que permanecía disponible para otros usuarios y para el funcionamiento ambiental del río.
O'Haire terminó declarándose culpable de ocho cargos relacionados con infracciones a la legislación estatal sobre gestión del agua. El tribunal le impuso una importante sanción económica por las extracciones ilegales, en un caso que puso de manifiesto una vulnerabilidad del sistema.
En pocas palabras
- Italia: El Ministerio de Salud de Italia informó que se detectó el primer caso de gripe aviar en humanos en el país, específicamente en la región de Veneto.
- Síntomas leves: El paciente, un hombre de 50 años, presentó síntomas leves y ya se ha recuperado.
- Investigación: Las autoridades sanitarias investigan la posible fuente de contagio, aunque se presume que pudo haber sido por contacto con aves de corral infectadas.