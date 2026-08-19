Extrajo 1.378 millones de litros de agua del río y se enfrentó a una multa de más de 90.000 dólares

Sin embargo, las bombas no necesariamente se detienen de forma automática cuando una cuenta alcanza el límite autorizado. El sistema también depende del cumplimiento de las normas por parte de los usuarios. Brian Vance O'Haire aprovechó esa situación y mantuvo sus bombas funcionando incluso después de superar ampliamente la cantidad de agua que tenía permitida para sacar del río.

Multan a agricultor por violar cuota de extracción de agua de río

Entre 2016 y 2018, durante un período de sequía particularmente severo en Australia, O'Haire extrajo ilegalmente aproximadamente 1.378 millones de litros de agua del río Murray para utilizarlos en sus viñedos. La cantidad equivale, aproximadamente, al volumen de más de 550 piscinas olímpicas. El agua llegaba hasta sus cultivos a través de los canales de riego que ya utilizaba habitualmente. La diferencia era que, para entonces, su asignación legal se había agotado.