China quiere construir una presa inflable sobre un río de Argentina: tendrá 42 metros y buscará cambiar su nivel

La infraestructura estará formada por una membrana fabricada con un tejido sintético de alta resistencia recubierto de caucho. El sistema puede inflarse mediante aire o agua y, cuando alcanza sus 2,25 metros de altura operativa, funciona como un pequeño dique capaz de retener parte del caudal durante los períodos de estiaje. De esta manera, busca mantener un nivel adecuado del río con fines paisajísticos, deportivos y recreativos.

¿Qué implica este proyecto?

Durante las crecidas, en cambio, el sistema puede desinflarse completamente. La membrana queda extendida sobre una base fija de hormigón construida en el lecho del río, de modo que el agua pueda circular sin encontrarse con una barrera rígida. Esto también permite favorecer el desplazamiento de los sedimentos naturales hacia la desembocadura.

La presa flexible tendrá una longitud de 42,5 metros y una altura máxima de 2,25 metros. Su funcionamiento automatizado permitirá adaptar la estructura a las condiciones hidrológicas del río. El proyecto forma parte de la obra de Adecuación del Tramo Medio del Río Luján, que cuenta con financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La propuesta técnica fue presentada durante reuniones de trabajo encabezadas por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, junto con ingenieros de la delegación asiática. Por el momento, la iniciativa se encuentra en etapa de evaluación y desarrollo técnico por parte de las áreas hidráulicas de la provincia, antes de avanzar hacia una eventual licitación o adjudicación.