China quiere construir una presa inflable sobre un río de Argentina: tendrá 42 metros y buscará cambiar su nivel

El objetivo principal de esta infraestructura infable es regular el nivel del agua y recuperar el espejo de agua histórico del río durante las épocas de sequía o estiaje, sin obstruir el cauce ni aumentar el riesgo de inundaciones. Este proyecto surge a partir de una propuesta técnica presentada por una empresa estatal de la República Popular China.
El proyecto contempla la instalación de una presa inflable en el río Luján, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La estructura se proyecta aguas abajo de la ciudad de Luján y forma parte de un plan integral para la adecuación del tramo medio del río, que abarca a seis municipios de la cuenca: Luján, Mercedes, Pilar, Exaltación de la Cruz, Escobar y Campana.
¿En qué se diferencia esta presa de China y por qué es un beneficio para este río?
A diferencia de los antiguos paredones y de las compuertas rígidas tradicionales en este río, como la que funcionaba junto al puente Almirante Brown y fue demolida en 2015, el sistema propone una barrera flexible y adaptable que puede elevarse o desaparecer según las condiciones del río.
La infraestructura estará formada por una membrana fabricada con un tejido sintético de alta resistencia recubierto de caucho. El sistema puede inflarse mediante aire o agua y, cuando alcanza sus 2,25 metros de altura operativa, funciona como un pequeño dique capaz de retener parte del caudal durante los períodos de estiaje. De esta manera, busca mantener un nivel adecuado del río con fines paisajísticos, deportivos y recreativos.
¿Qué implica este proyecto?
Durante las crecidas, en cambio, el sistema puede desinflarse completamente. La membrana queda extendida sobre una base fija de hormigón construida en el lecho del río, de modo que el agua pueda circular sin encontrarse con una barrera rígida. Esto también permite favorecer el desplazamiento de los sedimentos naturales hacia la desembocadura.
La presa flexible tendrá una longitud de 42,5 metros y una altura máxima de 2,25 metros. Su funcionamiento automatizado permitirá adaptar la estructura a las condiciones hidrológicas del río. El proyecto forma parte de la obra de Adecuación del Tramo Medio del Río Luján, que cuenta con financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
La propuesta técnica fue presentada durante reuniones de trabajo encabezadas por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, junto con ingenieros de la delegación asiática. Por el momento, la iniciativa se encuentra en etapa de evaluación y desarrollo técnico por parte de las áreas hidráulicas de la provincia, antes de avanzar hacia una eventual licitación o adjudicación.
En pocas palabras
- Presa inflable: China propone una infraestructura de 42 metros en el río Luján para regular su nivel.
- Tecnología adaptable: La barrera flexible se infla para mantener el caudal en épocas secas y se desinfla ante crecidas.
- Financiamiento y estado: El proyecto, con posible financiación internacional, se encuentra en etapa de evaluación técnica.