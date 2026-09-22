China desarrolló un método para hacer crecer árboles en el desierto y ahora lo lleva al Sahara

Uno de los objetivos centrales es conseguir que el agua disponible se utilice de manera más eficiente en pleno desierto. Las técnicas de fijación permiten estabilizar la arena y crear condiciones más favorables para que las plantas puedan establecerse. Las tecnologías aplicadas en el proyecto ya permitieron estabilizar unas 100 hectáreas de terrenos arenosos, de las cuales cuatro fueron transformadas en zonas productivas.

China combate el desierto con un método propio y ahora lo prueba en el Sahara

La experiencia también busca convertirse en un modelo que pueda ampliarse. En diciembre de 2024, China y Mauritania acordaron desarrollar un proyecto de 10.000 hectáreas de bosque destinado a capturar carbono. Antes de avanzar a una escala mayor, se estableció una parcela experimental para determinar qué especies, métodos de plantación y sistemas de manejo funcionan mejor en las condiciones locales.

El proyecto forma parte de una cooperación más amplia entre China y países africanos para combatir la desertificación. Los investigadores chinos también trabajan en iniciativas de restauración de tierras en otras zonas de África, adaptando las técnicas a las condiciones de cada región.