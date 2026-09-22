China desarrolló un método para hacer crecer árboles en el desierto y ahora lo lleva al Sahara

China está llevando a Mauritania tecnologías desarrolladas para combatir la desertificación en sus propias regiones áridas. El objetivo es conseguir que árboles, cultivos y vegetación puedan desarrollarse en terrenos donde las altas temperaturas, la falta de agua, las tormentas de arena y los suelos salinos dificultan cualquier intento de recuperación.
El principal ensayo se encuentra en Bir El Barka, en la región de Trarza, a unos 70 kilómetros de Nuakchot, la capital de Mauritania. Allí funciona desde 2024 el China-Africa Green Technology Park, un parque experimental de cuatro hectáreas desarrollado junto con investigadores del Instituto de Ecología y Geografía de Xinjiang, perteneciente a la Academia China de Ciencias.
China lleva al Sahara el método que utilizó para recuperar sus propios desiertos
El proyecto combina varias tecnologías en lugar de depender únicamente de la plantación de árboles. Utiliza riego por goteo, bombas alimentadas con energía solar, monitoreo de humedad del suelo, técnicas para fijar las dunas y métodos de cultivo adaptados a terrenos arenosos. En el lugar ya se produjeron frutas y verduras como zanahorias, remolachas, porotos mungo y sandías.
Uno de los objetivos centrales es conseguir que el agua disponible se utilice de manera más eficiente en pleno desierto. Las técnicas de fijación permiten estabilizar la arena y crear condiciones más favorables para que las plantas puedan establecerse. Las tecnologías aplicadas en el proyecto ya permitieron estabilizar unas 100 hectáreas de terrenos arenosos, de las cuales cuatro fueron transformadas en zonas productivas.
China combate el desierto con un método propio y ahora lo prueba en el Sahara
La experiencia también busca convertirse en un modelo que pueda ampliarse. En diciembre de 2024, China y Mauritania acordaron desarrollar un proyecto de 10.000 hectáreas de bosque destinado a capturar carbono. Antes de avanzar a una escala mayor, se estableció una parcela experimental para determinar qué especies, métodos de plantación y sistemas de manejo funcionan mejor en las condiciones locales.
El proyecto forma parte de una cooperación más amplia entre China y países africanos para combatir la desertificación. Los investigadores chinos también trabajan en iniciativas de restauración de tierras en otras zonas de África, adaptando las técnicas a las condiciones de cada región.
En pocas palabras
- China lleva a Mauritania tecnologías para combatir la desertificación y restaurar tierras áridas.
- El proyecto se centra en el China-Africa Green Technology Park en Bir El Barka, usando riego solar y fijación de dunas.
- Se busca expandir la iniciativa a 10.000 hectáreas para crear un bosque capturador de carbono.