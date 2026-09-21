China desvió agua desde el sur hacia el norte para combatir la sequía: la gigantesca obra que recupera ríos y lagos

Ruta Oriental: usa el cauce del río Yangtsé y tramos del antiguo Gran Canal para subir agua hacia el norte.

Yangtsé y tramos del antiguo Gran Canal para subir agua hacia el norte. Ruta Central: lleva agua desde el embalse de Danjiangkou directamente hasta Pekín y Tianjin.

Ruta Occidental: es la más compleja, planeada para captar agua desde la meseta tibetana, y sigue en fase de estudio con previsión de terminar hacia 2050.

El sistema beneficia a 45 ciudades grandes y medianas y a unos 185 millones de habitantes. Pero el agua de esta infraestrutura no solo termina en las redes de abastecimiento. Una parte se utiliza para recuperar el caudal ecológico de ríos y lagos que habían reducido su superficie o incluso se habían secado.

Más agua, más superficie cubierta

Un estudio publicado en 2026 analizó mediante imágenes de los satélites Sentinel los cambios producidos en las regiones receptoras del trasvase. El resultado muestra una transformación visible desde el espacio.Desde 2016, la superficie de agua aumentó. Zonas que durante años habían perdido agua comenzaron a mostrar nuevamente superficies acuáticas permanentes o temporales.

Uno de los ejemplos más importantes se encuentra en Baiyangdian, en la provincia de Hebei. Es el mayor humedal de agua dulce del norte de China y se encuentra en la región de Xiong'an. El trasvase permitió aportar agua a ríos y lagos de la zona. Entre 2019 y 2020, el sistema había enviado 8.540 millones de metros cúbicos de agua al norte de China, y 22 ríos y lagos habían quedado incluidos en las acciones de recuperación.

El cambio también alcanzó cursos de agua que llevaban años prácticamente secos. El río Yongding, por ejemplo, volvió a presentar un flujo continuo después de décadas con tramos secos. La propia empresa estatal encargada del proyecto señala que en 2021 el río consiguió volver a conectarse con el mar por primera vez en 25 años.