Durante décadas, el norte de China se enfrentó a grandes ciudades, agricultura intensiva y una disponibilidad de agua mucho menor que la del sur del país. Para intentar corregir ese desequilibrio, realizo una construcción clave.
China desvió agua desde el sur hacia el norte para combatir la sequía: la gigantesca obra que recupera ríos y lagos
La monumental obra de trasvase de agua en China no solo busca aliviar la escasez en el norte, sino que también está revirtiendo la desecación de ríos y lagos, revitalizando ecosistemas.
Se trata del Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte, diseñado para transportar agua desde las cuencas húmedas del sur hacia las regiones más secas del norte. Pero construcción está produciendo un efecto que va más allá del abastecimiento de ciudades.
Como el norte de China se secaba, construyeron una gigantesca obra para llevar agua desde el sur y recuperar ríos y lagos
El sur de China tiene mucha agua y sufre inundaciones, pero el norte tiene escasez crónica de agua, aunque concentra gran parte de la población, la agricultura y la industria. La construcción comenzó a funcionar por etapas y tiene tres grandes rutas:
- Ruta Oriental: usa el cauce del río Yangtsé y tramos del antiguo Gran Canal para subir agua hacia el norte.
- Ruta Central: lleva agua desde el embalse de Danjiangkou directamente hasta Pekín y Tianjin.
- Ruta Occidental: es la más compleja, planeada para captar agua desde la meseta tibetana, y sigue en fase de estudio con previsión de terminar hacia 2050.
El sistema beneficia a 45 ciudades grandes y medianas y a unos 185 millones de habitantes. Pero el agua de esta infraestrutura no solo termina en las redes de abastecimiento. Una parte se utiliza para recuperar el caudal ecológico de ríos y lagos que habían reducido su superficie o incluso se habían secado.
Más agua, más superficie cubierta
Un estudio publicado en 2026 analizó mediante imágenes de los satélites Sentinel los cambios producidos en las regiones receptoras del trasvase. El resultado muestra una transformación visible desde el espacio.Desde 2016, la superficie de agua aumentó. Zonas que durante años habían perdido agua comenzaron a mostrar nuevamente superficies acuáticas permanentes o temporales.
Uno de los ejemplos más importantes se encuentra en Baiyangdian, en la provincia de Hebei. Es el mayor humedal de agua dulce del norte de China y se encuentra en la región de Xiong'an. El trasvase permitió aportar agua a ríos y lagos de la zona. Entre 2019 y 2020, el sistema había enviado 8.540 millones de metros cúbicos de agua al norte de China, y 22 ríos y lagos habían quedado incluidos en las acciones de recuperación.
El cambio también alcanzó cursos de agua que llevaban años prácticamente secos. El río Yongding, por ejemplo, volvió a presentar un flujo continuo después de décadas con tramos secos. La propia empresa estatal encargada del proyecto señala que en 2021 el río consiguió volver a conectarse con el mar por primera vez en 25 años.
En pocas palabras
- China: El proyecto de trasvase Sur-Norte busca equilibrar el suministro hídrico entre el sur y el norte del país.
- Infraestructura: La obra de ingeniería, con tres rutas principales, beneficia a millones de habitantes y revitaliza ecosistemas.
- Impacto: El aumento de la superficie de agua es visible desde el espacio, recuperando ríos y lagos secos.