Proverbio chino: "El que pregunta es un tonto por un minuto, el que no pregunta es un tonto para siempre."

"El que pregunta es un tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta sigue siendo un tonto para siempre" habla del temor al juicio ajeno frente a la propia ignorancia y el costo de aparentar saberlo todo.

La filosofía china tiene máximas ancestrales que orientan el comportamiento humano.

Hacer preguntas sobre un tema que se desconoce puede demostrar una falta de información y generar situaciones incómodas. Sin embargo, para la filosofía china, admitir el propio desconocimiento es la única vía para salir de él e informarse.

La vergüenza de parecer ignorante termina provocando con el tiempo aquello que se pretendía evitar: mantenerse en la ignorancia para siempre y por el contrario, la arrogancia de creer que una persona sabe todo impide formular preguntas y proyecta una falsa sabiduría que en realidad pone en transparencia un desprecio por el saber.

Este proverbio chino invierte la creencia tan extendida de que quien sugiere dudas es el ignorante, y no al contrario. Aquellas personas curiosas y llenas de ansia de conocimiento son precisamente las que más preguntas plantean. Reconocer humildemente nuestra incapacidad para poseer todo el conocimiento del mundo es el primer paso para ampliarlo.