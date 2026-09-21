En una paradisíaca playa de Brasil buscan voluntarios: casa y comida gratis por 6 horas de trabajo

Una propuesta de voluntariado en Brasil permite pasar una temporada cerca del mar y conocer uno de los paradisíacos destinos turísticos de Ceará. La convocatoria fue publicada en Worldpackers y está dirigida a personas que quieran colaborar en un hostel de Cumbuco, en la famosa Fortaleza, a cambio de alojamiento, comida y distintos beneficios muy cerca de la playa.
Cumbuco es una localidad costera del municipio de Caucaia, ubicada a unos 28 kilómetros de Fortaleza. El destino se caracteriza por sus hermosas playas, dunas y actividades relacionadas con el mar, además de restaurantes, bares y alojamientos.
La propuesta contempla 30 horas de trabajo por semana, distribuidas en turnos de 6 horas que pueden realizarse entre las 7.30 y la medianoche. Los voluntarios tienen dos días libres por semana.
Voluntariado en una hermosa playa de Fortaleza: qué ofrece el hostel
Como parte del intercambio, el hostel ofrece una cama en una habitación compartida, almuerzo gratuito todos los días y acceso a una cocina equipada. También incluye internet de alta velocidad y un espacio de trabajo para quienes necesiten realizar tareas de manera remota.
Las actividades pueden variar según las necesidades del hostel. Entre ellas aparecen tareas domésticas, como hacer camas y mantener los espacios ordenados; colaboración en la cocina para preparar y servir comidas; y funciones en recepción, incluyendo check-in, check-outs y atención a los huéspedes. También existe la posibilidad de participar en eventos y cubrir turnos nocturnos.
A los beneficios básicos se suman descuentos en:
- Fiestas
- Clubes
- Restaurantes
- Bares
- Tragos
- Tours
- Pases gratuitos para determinadas fiestas y eventos.
Al finalizar la experiencia, los participantes reciben un certificado.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria (para inscribirse clcik en este enlace) acepta personas de entre 18 y 80 años, tanto solas como en pareja o en dúo. Para participar se solicita tener conocimientos de portugués o inglés en nivel principiante y contar con un perfil comunicativo y proactivo.
Los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa, cuando corresponda, quedan a cargo del voluntario.
La propuesta combina trabajo y estadía en un bello destino costero de Brasil, con una modalidad de intercambio que permite reducir algunos de los principales costos de vivir temporalmente cerca del mar.
En pocas palabras
- Voluntariado en Brasil: buscan colaboradores en un hostel de Cumbuco a cambio de alojamiento y comida.
- Condiciones: 30 horas semanales (6 diarias) con dos días libres; cama en habitación compartida y almuerzo incluido.
- Requisitos: mayores de 18 años, con conocimientos básicos de portugués o inglés, y buena comunicación.