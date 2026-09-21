En una paradisíaca playa de Brasil buscan voluntarios: casa y comida gratis por 6 horas de trabajo

Voluntariado en una hermosa playa de Fortaleza: qué ofrece el hostel

Como parte del intercambio, el hostel ofrece una cama en una habitación compartida, almuerzo gratuito todos los días y acceso a una cocina equipada. También incluye internet de alta velocidad y un espacio de trabajo para quienes necesiten realizar tareas de manera remota.

Las actividades pueden variar según las necesidades del hostel. Entre ellas aparecen tareas domésticas, como hacer camas y mantener los espacios ordenados; colaboración en la cocina para preparar y servir comidas; y funciones en recepción, incluyendo check-in, check-outs y atención a los huéspedes. También existe la posibilidad de participar en eventos y cubrir turnos nocturnos.

A los beneficios básicos se suman descuentos en:

Fiestas

Clubes

Restaurantes

Bares

Tragos

Tours

Pases gratuitos para determinadas fiestas y eventos.

Al finalizar la experiencia, los participantes reciben un certificado.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria (para inscribirse clcik en este enlace) acepta personas de entre 18 y 80 años, tanto solas como en pareja o en dúo. Para participar se solicita tener conocimientos de portugués o inglés en nivel principiante y contar con un perfil comunicativo y proactivo.

Los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa, cuando corresponda, quedan a cargo del voluntario.

La propuesta combina trabajo y estadía en un bello destino costero de Brasil, con una modalidad de intercambio que permite reducir algunos de los principales costos de vivir temporalmente cerca del mar.