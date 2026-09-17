Ni reposeras, ni lonas: la tendencia ultra cómoda que se impondrá en las playas este verano

Se trata de las sillas reclinables tipo lounge, un diseño ergonómico que traslada la sensación de confort de un sillón de living hacia la arena.

La clásica reposera está pasando de moda ante la llegada de una nueva tendencia.

Por qué las sillas tipo lounge revolucionan el descanso en la playa

La evolución en el equipo de playa responde a las demandas de los veraneantes que buscan pasar largas horas expuestos al sol o leyendo un libro sin padecer dolores de espalda o molestias en el cuello.