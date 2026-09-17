Los preparativos para viajar a la playa incluyeron tradicionalmente el traslado de las clásicas lonas de tela o las pesadas reposeras, aunque una innovadora tendencia promete cambiar de manera radical la experiencia de descanso frente al mar.
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Ni reposeras, ni lonas: la tendencia ultra cómoda que se impondrá en las playas este verano
Un nuevo equipamiento de descanso gana terreno entre los veraneantes por su diseño ergonómico, practicidad y nivel de comodidad
Se trata de las sillas reclinables tipo lounge, un diseño ergonómico que traslada la sensación de confort de un sillón de living hacia la arena.
Por qué las sillas tipo lounge revolucionan el descanso en la playa
La evolución en el equipo de playa responde a las demandas de los veraneantes que buscan pasar largas horas expuestos al sol o leyendo un libro sin padecer dolores de espalda o molestias en el cuello.
Entre sus características principales, se destacan:
- Estructura ergonómica y adaptable: permite cambiar el ángulo de reclinación mediante un sistema intuitivo para pasar de estar sentado a una posición de descanso horizontal.
- Materiales de alta durabilidad: incorporan textiles sintéticos respirables que no retienen la humedad de las mallas y estructuras livianas de aluminio preparadas para resistir la corrosión salina.
- Accesorios funcionales: muchos modelos suman apoyacabezas acolchados, apoyabrazos anchos e incluso bolsillos laterales para resguardar objetos personales como el teléfono celular o botellas de agua.
- Facilidad de transporte: cuentan con un sistema de plegado compacto que reduce sensiblemente el espacio ocupado en el baúl del auto y facilita su traslado a pie mediante correas tipo mochila.
Qué tener en cuenta antes de elegir la tuya
A la hora de adquirir un ejemplar para la temporada de verano, los especialistas sugieren evaluar tres factores clave antes de la compra:
- Peso total: optar por modelos livianos que faciliten la caminata desde el estacionamiento hasta la orilla.
- Estabilidad en la arena: verificar que la base cuente con apoyos anchos o patas antideslizantes para evitar que la estructura se hunda en la arena blanda.
- Facilidad de limpieza: priorizar telas sintéticas lavables que permitan quitar los restos de arena o protector solar de manera rápida con solo agua.
En pocas palabras
- La nueva tendencia: las sillas reclinables tipo lounge revolucionan el descanso en la playa este verano, reemplazando lonas y reposeras tradicionales.
- Comodidad y ergonomía: estos asientos ofrecen una experiencia similar a un sillón de living, ideales para largas horas de sol o lectura sin molestias.
- Factores a considerar: al elegir una silla, prioriza el peso liviano, la estabilidad en la arena y la facilidad de limpieza para una experiencia playera óptima.
Resumen generado por Thinkindot AI