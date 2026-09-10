Paso a paso: cómo hacer la foto de los años 80 que todo el mundo está compartiendo

La clave del éxito de esta tendencia reside en que no se trata de un simple filtro de color o de una capa superficial de grano. A través de una herramienta como ChatGPT, los usuarios logran transformar por completo la vestimenta, el peinado, la iluminación y la ambientación de la escena, mientras que la foto conserva intactos los rasgos y la identidad de la persona.

Cómo hacer la foto de los años 80: una nueva tendencia en redes

Para sumarse a esta tendencia viral que invade internet, solo hace falta contar con una foto clara del rostro y seguir una serie de indicaciones sencillas dentro de ChatGPT: