Paso a paso: cómo hacer la foto de los años 80 que todo el mundo está compartiendo

En los últimos días, miles de perfiles en redes sociales se llenaron de fotos que parecen haber sido tomados por un fotógrafo profesional a mediados de la década de 1980. Lejos de requerir cámaras analógicas o complejos programas de edición, esta nueva moda se apoya en el uso de la inteligencia artificial para viajar en el tiempo con solo un par de clics.
La clave del éxito de esta tendencia reside en que no se trata de un simple filtro de color o de una capa superficial de grano. A través de una herramienta como ChatGPT, los usuarios logran transformar por completo la vestimenta, el peinado, la iluminación y la ambientación de la escena, mientras que la foto conserva intactos los rasgos y la identidad de la persona.
Cómo hacer la foto de los años 80: una nueva tendencia en redes
Para sumarse a esta tendencia viral que invade internet, solo hace falta contar con una foto clara del rostro y seguir una serie de indicaciones sencillas dentro de ChatGPT:
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Ingresar a ChatGPT: abrir la aplicación o la versión web del chatbot de inteligencia artificial.
Cargar la imagen: seleccionar el ícono de adjuntar archivo y subir una foto actual de buena calidad donde se aprecie el rostro con claridad.
Copiar y pegar el prompt: acompañar la imagen adjunta con la siguiente instrucción precisa:
"Transformá esta fotografía en un retrato auténtico inspirado en los años 80. Conservá exactamente los rasgos faciales, la identidad y las características naturales de la persona de la foto. Cambiá únicamente el estilo y la ambientación: vestimenta típica de los años 80, peinado con volumen, maquillaje característico de la época y una estética de fotografía de estudio de esa década. Usá iluminación de retrato, colores ligeramente cálidos, textura de película analógica, grano fotográfico sutil y una composición propia de una sesión de fotos de los años 80. La imagen debe parecer una fotografía real tomada en esa época, no una recreación digital moderna. Evitá elementos actuales, ropa contemporánea, teléfonos celulares, tecnología moderna o efectos artificiales. Mantené un aspecto natural, realista y fotográfico."
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Procesar y guardar: en cuestión de segundos, la plataforma generará la nueva versión. Solo resta descargar la imagen resultante y compartirla en las distintas redes sociales.
En pocas palabras
- Inteligencia artificial: transforma retratos actuales en fotos retro de los años 80 con una nueva tendencia viral.
- Proceso simplificado: la IA de ChatGPT permite modificar vestimenta, peinado y ambientación de una foto actual.
- Pasos sencillos: subir la foto a ChatGPT y usar un prompt específico para lograr el efecto retro deseado.