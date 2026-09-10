¿Por qué recomiendan dejar siempre un poco de agua en la pava eléctrica y qué significa?

Consejos para cuidar la pava eléctrica.

Tiene una base conectora que se enchufa al tomacorriente y permite el paso de electricidad a la pava por medio de contactos metálicos. En el interior de la pava existe una resistencia metálica que se pone muy caliente al recibir corriente.

La pava eléctrica tiene una potencia alta en watts, aunque su consumo real no es tan alto porque funciona pocos minutos. Sin embargo, usarla muchas veces al día y dejarla enchufada puede incrementar el consumo.

¿Qué significa y por qué hay que dejar un poco de agua en la pava eléctrica?

Este truco de cocina cumple una función importante siempre que se realice correctamente. Cuando hervimos agua en la pava eléctrica y la vaciamos, puede que la resistencia quede caliente por unos segundos; por eso conviene dejar un poco de agua en el interior. ¿Qué significa?

Una vez que la resistencia se enfríe, sí hay que vaciar la pava eléctrica completamente para que no se forme sarro en el fondo del aparato. La idea no es dejar agua estancada, sino cuidar la resistencia minutos después de terminar de calentar.

Un poco de agua en la pava evita que la resistencia caliente se dañe.

Por eso siempre conviene calentar solo la cantidad de agua que vas a usar, para evitar el desperdicio. El agua quieta durante días en el interior de la pava eléctrica genera sarro de minerales, mal olor y puede alterar el sabor de las infusiones.

Cuidados básicos de la pava eléctrica

Para limpiar y mantener la pava eléctrica, conviene hervir vinagre y limón con agua cada cierto tiempo para disolver el sarro.

El vinagre remueve el sarro pegado en la pava.

No dejes la pava eléctrica enchufada; de ser posible, utiliza agua filtrada y no enciendas la pava si está totalmente vacía.