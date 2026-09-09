El truco casero para transformar tus botellas de vidrio en vasos para la mesa de tu casa

Esta propuesta no solo ayuda a reducir las botellas en el hogar, sino que también ofrece una alternativa creativa para equipar la cocina con utensilios de diseño personalizado.

Las botellas de vidrio pueden transformarse en vasos para tu casa.

Qué elementos se necesitan para cortar las botellas en casa

Para poner en práctica este método de reciclaje no se requiere experiencia previa ni herramientas industriales. Solo hace falta reunir unos pocos elementos que la mayoría tiene en el hogar: