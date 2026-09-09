Cómo AFILAR una tijera que usamos para cortar y retocar el pelo con un truco casero rápido, fácil y efectivo

Si una tijera que usamos en casa está desafilada, y no solamente la que se usa para el pelo, no hace falta salir corriendo a comprar una nueva ni llevarla a un afilador profesional de inmediato.
Existe un truco casero que es rápido y bastante efectivo para salir del paso, utilizando un elemento que todos tenemos en la cocina.
Tijera para el pelo bien afilada, paso a paso
Cómo hacer para que quede como nueva:
- Cortar un pedazo de papel aluminio de unos 20 a 30 centímetros de largo.
- Doblar el papel aluminio sobre sí mismo varias veces hasta obtener una tira gruesa de unas 6 a 8 capas. Esto le dará la resistencia necesaria para trabajar sobre la hoja.
- Tomar la tijera y realizar entre 10 y 15 cortes firmes a lo largo de toda la tira de papel aluminio, asegurándote de usar toda la longitud de la hoja (desde la base hasta la punta).
- Al terminar, pasar un paño seco o un algodón con un poco de alcohol para retirar cualquier microresiduo de metal o aluminio que haya quedado adherido.
Al cortar el papel aluminio doblado, el roce constante contra la superficie metálica de la tijera actúa como una lija fina. Este proceso remueve las imperfecciones de las hojas y es una de las maneras caseras más efectivas de afilar el borde del metal, devolviéndole un deslizamiento suave y un corte mucho más limpio.
Tijera bien afilada: un consejo para el mantenimiento
Aunque este truco casero saca de un apuro en cuestión de dos minutos, la tijera para el pelo requiere un cuidado especial para no perder su precisión.
Se recomienda colocar una gota de aceite (puede ser lubricante para máquinas de coser o incluso de bebé) en el tornillo central de vez en cuando y evitar usarlas para cortar otros materiales como papel o cartón.
En pocas palabras
- Truco casero: Afilar tijeras desafiladas para cortar pelo con papel de aluminio doblado.
- Proceso: Realizar 10-15 cortes firmes sobre tiras gruesas de papel de aluminio para lijar las hojas.
- Mantenimiento: Lubricar el tornillo central y evitar cortar otros materiales para preservar la precisión.