Lo operaron, los médicos le dejaron una tijera en el estómago y se enteró 18 años después

La increíble historia tuvo como protagonista a Ma Van Nhat, un ciudadano de Vietnam de 54 años. El paciente acudió al hospital de su provincia aquejado por dolores abdominales agudos que se habían vuelto insoportables. Hasta ese momento, los médicos sospechaban de un problema digestivo común o una úlcera severa.
Sin embargo, la ecografía de rutina reveló una imagen que dejó sin palabras al equipo de especialistas: se habían olvidado una tijera adentro de él.
Un insólito descubrimiento en el hospital
Al observar las imágenes radiológicas, los médicos confirmaron la presencia de un objeto metálico alojado en la parte izquierda del estómago.
Ante el desconcertante descubrimiento, el hombre hizo memoria y recordó el único antecedente quirúrgico de su vida: en 1998 había sufrido un grave accidente de tránsito y debió ser intervenido de urgencia en un centro médico local.
Durante 18 años, el paciente llevó una vida completamente normal. Comió, bebió y realizó sus actividades cotidianas sin sospechar que los médicos que le salvaron la vida en aquel momento habían olvidado la tijera en su estómago.
Según explicaron los cirujanos que lo atendieron, el objeto, que ya se encontraba roto y fuertemente oxidado, permaneció alojado sin causar daños mortales inmediatos gracias a la respuesta del propio organismo.
Cirugía de urgencia e impunidad absoluta
Ante la gravedad del cuadro, el equipo médico debió intervenir de urgencia mediante una compleja cirugía que se extendió por más de tres horas.
Tras un minucioso trabajo en el quirófano, los cirujanos lograron extraer con éxito la tijera de 15 centímetros y reparar los tejidos estomacales afectados.
La evolución posterior de Nhat sorprendió a los propios especialistas, ya que tras pocos días de recuperación logró ser dado de alta sin secuelas graves.
Sin embargo, el caso tomó un giro escandaloso en el ámbito judicial: cuando las autoridades intentaron rastrear a los médicos responsables de la primera operación, descubrieron que los registros sanitarios oficiales solo se conservan por 15 años, dejando la insólita historia en impunidad.
En pocas palabras
- Hallazgo inesperado: a un hombre le encontraron una tijera quirúrgica de 15 cm olvidada en su estómago tras 18 años.
- Causa del descubrimiento: el paciente sufría dolores abdominales agudos que llevaron a una ecografía reveladora.
- Impunidad judicial: la falta de registros médicos posteriores a 15 años impidió identificar a los responsables de la negligencia.