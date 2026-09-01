Lo operaron, los médicos le dejaron una tijera en el estómago y se enteró 18 años después

Ante el desconcertante descubrimiento, el hombre hizo memoria y recordó el único antecedente quirúrgico de su vida: en 1998 había sufrido un grave accidente de tránsito y debió ser intervenido de urgencia en un centro médico local.

Durante 18 años, el paciente llevó una vida completamente normal. Comió, bebió y realizó sus actividades cotidianas sin sospechar que los médicos que le salvaron la vida en aquel momento habían olvidado la tijera en su estómago.

La tijera se mantuvo en el cuerpo del paciente sin causar ningún tipo de daños.

Según explicaron los cirujanos que lo atendieron, el objeto, que ya se encontraba roto y fuertemente oxidado, permaneció alojado sin causar daños mortales inmediatos gracias a la respuesta del propio organismo.

Cirugía de urgencia e impunidad absoluta

Ante la gravedad del cuadro, el equipo médico debió intervenir de urgencia mediante una compleja cirugía que se extendió por más de tres horas.

Tras un minucioso trabajo en el quirófano, los cirujanos lograron extraer con éxito la tijera de 15 centímetros y reparar los tejidos estomacales afectados.

La evolución posterior de Nhat sorprendió a los propios especialistas, ya que tras pocos días de recuperación logró ser dado de alta sin secuelas graves.

Sin embargo, el caso tomó un giro escandaloso en el ámbito judicial: cuando las autoridades intentaron rastrear a los médicos responsables de la primera operación, descubrieron que los registros sanitarios oficiales solo se conservan por 15 años, dejando la insólita historia en impunidad.