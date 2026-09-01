Pronóstico de este miércoles: viento zonda, ráfagas de 60 kilómetros por hora y 27 grados de temperatura

Alerta por viento Zonda y ráfagas intensas

Durante la tarde y la noche de este miércoles, la presencia de viento seco en superficie provocará un incremento importante en la velocidad del aire sobre el llano y los sectores de montaña. De acuerdo con los datos meteorológicos oficiales, se esperan ráfagas fuertes del sector oeste y sudoeste que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h durante la tarde, continuando en el orden de los 42 a 50 km/h hacia la noche.

Las zonas bajo advertencia meteorológica donde se registrará el mayor impacto del viento Zonda incluyen: