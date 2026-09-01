El pronóstico del tiempo en Mendoza para este miércoles 2 de septiembre anticipa una jornada de alta inestabilidad climática, ascenso térmico y alerta por viento Zonda. Las condiciones meteorológicas en la provincia estarán dominadas por el ingreso de aire cálido que elevará la temperatura máxima hasta los 27 °C, mientras que la mínima se posicionará en los 10 °C.
Pronóstico de este miércoles: viento Zonda, ráfagas de 60 kilómetros por hora y 27 grados de temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en alerta a varios departamentos de Mendoza por la presencia de viento seco durante la tarde, previo a un brusco descenso térmico.
Alerta por viento Zonda y ráfagas intensas
Durante la tarde y la noche de este miércoles, la presencia de viento seco en superficie provocará un incremento importante en la velocidad del aire sobre el llano y los sectores de montaña. De acuerdo con los datos meteorológicos oficiales, se esperan ráfagas fuertes del sector oeste y sudoeste que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h durante la tarde, continuando en el orden de los 42 a 50 km/h hacia la noche.
Las zonas bajo advertencia meteorológica donde se registrará el mayor impacto del viento Zonda incluyen:
- Zona Este y Valle de Uco: Departamentos de Junín y Rivadavia, junto a los Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán y Valles de Tupungato.
- Precordillera y Gran Mendoza: Valles y Precordillera de Luján de Cuyo, además de la Precordillera de Las Heras.
- Zona Sur: Sectores de los departamentos de San Rafael y Malargüe.
Pronóstico extendido: desplome térmico desde el jueves
Posterior al paso del Zonda y a las marcas elevadas del miércoles, el tiempo cambiará de forma contundente en el territorio provincial debido a la entrada de un frente frío de origen polar.
El pronóstico extendido detallado para Mendoza anticipa las siguientes marcas térmicas:
- Jueves 3 de septiembre: Ingreso de aire frío con ráfagas del sector sur de entre 42 y 50 km/h durante la mañana. Mínima: 9 °C | Máxima: 18 °C.
- Viernes 4 de septiembre: Marcado descenso de la temperatura con cielo parcialmente nublado. Mínima: 8 °C | Máxima: 16 °C.
- Sábado 5 de septiembre: Ambiente frío a fresco durante toda la jornada. Mínima: 2 °C | Máxima: 12 °C.
- Domingo 6 de septiembre: Ingreso pleno de la masa de aire gélido con temperaturas de invierno. Mínima: 3 °C | Máxima: 7 °C.
- Lunes 7 de septiembre: Mañana helada en zonas rurales y paulatino ascenso de la temperatura por la tarde. Mínima: 1 °C | Máxima: 14 °C.
En pocas palabras
- Alerta por Zonda: Se mantiene la advertencia para varios departamentos de Mendoza por viento seco y ráfagas fuertes.
- Ascenso térmico: La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, con mínimas de 10 °C.
- Cambio de clima: A partir del jueves se espera un brusco descenso térmico por ingreso de frente frío.