Mendoza se prepara para una nueva demostración de la inestabilidad que suele caracterizar la transición estacional. Según el pronóstico del tiempo y quienes disfrutan de las jornadas de abrigo liviano, deberán tener las prendas de invierno a mano, ya que se aproxima un marcado salto de temperatura en el Gran Mendoza, con una diferencia de hasta 20 grados.
El pronóstico del tiempo prevé una diferencia de 20 grados entre dos días esta semana
El pronóstico del tiempo prevé una marcada oscilación térmica de 20 grados esta semana, con presencia de viento Zonda y bajas temperaturas
De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Contingencias Climáticas, el pronóstico del tiempo para el inicio del mes de la primavera mostrará dos realidades completamente distintas en cuestión de 4 días.
Pronóstico del tiempo: 20 grados de diferencia
Para este miércoles, el pronóstico del tiempo marca un aumento considerable de la temperatura, con un termómetro que escalará hasta los 27 grados, debido a la presencia de viento Zonda en altura, con posibilidad de que se sienta mucho en el llano en la zona de precordillera, Valle de Uco y Malargüe.
Sin embargo, el escenario rotará de forma drástica hacia el fin de semana. La rotación del viento y una mayor presencia de radiación solar impulsarán un continuo ascenso de la temperatura a partir del viernes, alcanzando su punto máximo durante la tarde del domingo.
Para ese día, los modelos prevén un registro térmico que trepará notoriamente, alcanzando una diferencia cercana a los 20°C de amplitud con relación a los pisos térmicos proyectados para el inicio del tramo frío de la semana.
El domingo, según el pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima será de 7 grados y una mínima de 3.
Qué esperar en la cordillera y el Paso Cristo Redentor
En el sector cordillerano, los reportes sugieren periodos de inestabilidad hacia mitad de semana, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios del Paso Internacional Cristo Redentor seguir atentamente la información oficial sobre la transitabilidad antes de programar viajes a la alta montaña.
Con mañanas frías y tardes casi veraniegas hacia el domingo, la recomendación principal será vestirse en "capas" para sobrellevar un fin de semana atravesado por los bruscos altibajos del tiempo.
En pocas palabras
- Diferencia térmica: Se espera una marcada oscilación de 20 grados en la temperatura esta semana en Mendoza.
- Pronóstico: Se prevé viento Zonda y un salto térmico que irá de bajas temperaturas a máximas de hasta 27 grados.
- Cordillera: Se anticipan inestabilidades en la zona y se recomienda informarse sobre el estado del Paso Cristo Redentor.