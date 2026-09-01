El pronóstico del tiempo prevé una diferencia de 20 grados entre dos días esta semana

Sin embargo, el escenario rotará de forma drástica hacia el fin de semana. La rotación del viento y una mayor presencia de radiación solar impulsarán un continuo ascenso de la temperatura a partir del viernes, alcanzando su punto máximo durante la tarde del domingo.

Para ese día, los modelos prevén un registro térmico que trepará notoriamente, alcanzando una diferencia cercana a los 20°C de amplitud con relación a los pisos térmicos proyectados para el inicio del tramo frío de la semana.

El domingo, según el pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima será de 7 grados y una mínima de 3.

Qué esperar en la cordillera y el Paso Cristo Redentor

En el sector cordillerano, los reportes sugieren periodos de inestabilidad hacia mitad de semana, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios del Paso Internacional Cristo Redentor seguir atentamente la información oficial sobre la transitabilidad antes de programar viajes a la alta montaña.

Con mañanas frías y tardes casi veraniegas hacia el domingo, la recomendación principal será vestirse en "capas" para sobrellevar un fin de semana atravesado por los bruscos altibajos del tiempo.