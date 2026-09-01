Una masa de aire frío de origen polar avanzará sobre el territorio argentino hacia el final del fin de semana, generando un escenario típicamente invernal en plena transición hacia la primavera. Según los análisis del portal especializado Meteored y los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la irrupción de este frente provocará un acentuado descenso de las temperaturas a partir del domingo 6 de septiembre, con registros que se ubicarán significativamente por debajo de los promedios climatológicos para el inicio del mes.
Pulso de aire frío polar en Argentina: temperaturas invernales, máximas muy bajas y heladas
El modelo meteorológico europeo anticipa un drástico descenso térmico para el domingo 6 de septiembre en la región Pampeana, Cuyo y el norte patagónico, acompañado por precipitaciones escasas y un creciente riesgo de heladas tardías.
Caída de la temperatura y provincias más afectadas
La anomalía térmica prevista afectará principalmente a la franja central del país, al sector cuyano y al norte de la región patagónica. En estas zonas, los mapas de proyección muestran marcas térmicas que se situarán entre 6 °C y 10 °C por debajo de los valores normales para la época del año.
Las provincias con mayores apartamientos negativos comprenden un área extensa de la región productiva:
- Región Pampeana y Cuyo: Sectores de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa registrarán caídas de entre 8 °C y 10 °C en comparación con las medias históricas. En tanto, en Mendoza se registraría una máxima de 7 grados.
- Norte de la Patagonia: Ambiente gélido generalizado con un marcado descenso de la temperatura a medida que avance el sistema frontal.
- Evolución hacia el norte: Tras consolidarse en el centro del país, el pulso frío se desplazará de manera rápida hacia las provincias del norte argentino, provocando una caída térmica generalizada.
Precipitaciones escasas y muy desiguales
A diferencia del comportamiento térmico, el panorama en materia de lluvias no mostrará señales de eventos masivos ni generalizados. El Servicio Meteorológico Nacional también señala que la masa de aire frío ingresará con un aporte escaso de humedad sobre la mayoría de los lotes agrícolas.
En gran parte del centro y norte argentino, los acumulados proyectados hasta el domingo resultarán inferiores a los 10 mm. Únicamente algunos sectores puntuales de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el extremo noreste del país y la República Oriental del Uruguay podrían registrar valores superiores de manera aislada.
Alerta para el sector agropecuario por heladas
La combinación de bajas temperaturas, rotación de vientos y posterior disminución de la cobertura nubosa genera preocupación en la actividad agrícola. La llegada de este pulso gélido en un momento clave del ciclo estacional incrementa el riesgo de heladas en áreas productivas.
Al mismo tiempo, la escasez de agua proyectada no alcanzará para recomponer de manera profunda los perfiles de humedad en el suelo. Asimismo, el viento frío y seco posterior al paso del frente podría acelerar el secado de la capa superficial del terreno.
Cómo afectará el aire de frío polar a Mendoza
En Mendoza se espera una caída drástica de la temperatura, bajando la máxima desde los 14 grados del sábado hasta los 7 del domingo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Así estará el tiempo en Mendoza hasta el lunes 7 de septiembre:
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Martes 1 de septiembre: Mínima: 8 °C | Máxima: 23 °C.
Miércoles 2 de septiembre: Mínima: 10 °C | Máxima: 27 °C (con ráfagas de viento de entre 42 y 59 km/h durante la tarde y noche).
Jueves 3 de septiembre: Mínima: 9 °C | Máxima: 18 °C (con ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana).
Viernes 4 de septiembre: Mínima: 6 °C | Máxima: 16 °C.
Sábado 5 de septiembre: Mínima: 7 °C | Máxima: 16 °C.
Domingo 6 de septiembre: Mínima: 3 °C | Máxima: 7 °C.
Lunes 7 de septiembre: Mínima: 1 °C | Máxima: 14 °C.
En pocas palabras
- Alerta meteorológica: Se anticipa un drástico descenso térmico el domingo 6 de septiembre en la región Pampeana, Cuyo y norte patagónico.
- Temperaturas extremas: Se esperan máximas muy bajas y un creciente riesgo de heladas tardías, con caídas de hasta 10°C respecto a lo normal.
- Pronóstico local: En Mendoza, la máxima descenderá de 14°C el sábado a 7°C el domingo, con heladas el lunes.