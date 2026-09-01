Pulso de aire frío polar en Argentina: temperaturas invernales, máximas muy bajas y heladas

Región Pampeana y Cuyo: Sectores de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa registrarán caídas de entre 8 °C y 10 °C en comparación con las medias históricas. En tanto, en Mendoza se registraría una máxima de 7 grados.

Sectores de registrarán caídas de entre 8 °C y 10 °C en comparación con las medias históricas. En tanto, en Mendoza se registraría una máxima de 7 grados. Norte de la Patagonia: Ambiente gélido generalizado con un marcado descenso de la temperatura a medida que avance el sistema frontal.

Ambiente gélido generalizado con un marcado descenso de la temperatura a medida que avance el sistema frontal. Evolución hacia el norte: Tras consolidarse en el centro del país, el pulso frío se desplazará de manera rápida hacia las provincias del norte argentino, provocando una caída térmica generalizada.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Precipitaciones escasas y muy desiguales

A diferencia del comportamiento térmico, el panorama en materia de lluvias no mostrará señales de eventos masivos ni generalizados. El Servicio Meteorológico Nacional también señala que la masa de aire frío ingresará con un aporte escaso de humedad sobre la mayoría de los lotes agrícolas.

En gran parte del centro y norte argentino, los acumulados proyectados hasta el domingo resultarán inferiores a los 10 mm. Únicamente algunos sectores puntuales de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el extremo noreste del país y la República Oriental del Uruguay podrían registrar valores superiores de manera aislada.

Alerta para el sector agropecuario por heladas

La combinación de bajas temperaturas, rotación de vientos y posterior disminución de la cobertura nubosa genera preocupación en la actividad agrícola. La llegada de este pulso gélido en un momento clave del ciclo estacional incrementa el riesgo de heladas en áreas productivas.

Al mismo tiempo, la escasez de agua proyectada no alcanzará para recomponer de manera profunda los perfiles de humedad en el suelo. Asimismo, el viento frío y seco posterior al paso del frente podría acelerar el secado de la capa superficial del terreno.

Cómo afectará el aire de frío polar a Mendoza

En Mendoza se espera una caída drástica de la temperatura, bajando la máxima desde los 14 grados del sábado hasta los 7 del domingo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Así estará el tiempo en Mendoza hasta el lunes 7 de septiembre: