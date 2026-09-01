Cómo fabricar una barrera anti lluvia para proteger todo el perímetro de la casa

La acumulación de agua por lluvia puede ser muy importante, según el pronóstico del tiempo. Y para evitar que el agua, en caso de que las precipitaciones sean inusuales, todo el mundo debería abrir el paraguas y evitar dolores de cabeza con el ingreso de agua a la casa.

Proteger la casa en todo su perímetro creando una barrera anti lluvia es la mejor solución para evitar que las paredes y el piso del hogar sufran el asedio del agua.