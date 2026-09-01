Cómo fabricar una barrera anti lluvia para proteger todo el perímetro de la casa

El pronóstico del tiempo no es muy alentador para los próximos meses en Argentina. La lluvia estará presente casi todos los días por el fenómeno del Súper Niño y hay que estar precavidos. Es por eso que, para cuidar la casa contra el agua de las precipitaciones o inundaciones bajas, nada mejor que fabricar una barrera anti lluvia.
La acumulación de agua por lluvia puede ser muy importante, según el pronóstico del tiempo. Y para evitar que el agua, en caso de que las precipitaciones sean inusuales, todo el mundo debería abrir el paraguas y evitar dolores de cabeza con el ingreso de agua a la casa.
Proteger la casa en todo su perímetro creando una barrera anti lluvia es la mejor solución para evitar que las paredes y el piso del hogar sufran el asedio del agua.
Estos son los métodos más prácticos para no sufrir sobresaltos con posibles inundaciones:
Lluvia e inundaciones por el Súper Niño: cómo fabricar una barrera para el agua
- Sacos de arena reforzados con plástico: es el método clásico. Se coloca un plástico grueso (polietileno de 200 micrones) extendido sobre el suelo en la parte externa, y encima se apilan los sacos de arena en forma de pirámide (traba tipo ladrillo). El plástico rodea los sacos por el lado exterior para sellar el paso de filtraciones.
- Mangas/tuberías llenas de agua: se utilizan tubos de polietileno de alto calibre colocados en el perímetro y llenos con agua de manguera. El propio peso del agua crea un sello hermético continuo contra el suelo.
- Compuertas perimetrales: se instalan perfiles o rieles de aluminio fijados a los muros o columnas perimetrales.
- Muro zócalo de mampostería: se construye un pequeño muro perimetral continuo de ladrillo o hormigón de unos 30 a 50 cm de altura, revestido con hidrófugo (Ceresita o similar).
- Zanja de infiltración y canaletas de desagüe: se realiza una zanja perimetral para redirigir el agua antes de que toque la estructura.
En pocas palabras
- Pronóstico del tiempo: Se esperan lluvias frecuentes en Argentina en los próximos meses por el fenómeno del Súper Niño.
- Recomendación: Fabricar barreras anti lluvia para proteger el hogar de precipitaciones e inundaciones.
- Métodos prácticos: Se detallan opciones como sacos de arena, mangueras con agua y compuertas perimetrales.
Resumen generado por Thinkindot AI