Las goteras y las manchas de humedad son algunos de los problemas más frecuentes en techos y terrazas, especialmente cuando las superficies están expuestas de manera constante al sol, la lluvia y los cambios de temperatura. Para realizar tareas de mantenimiento y proteger estas zonas, existe un impermeabilizante que ofrece una solución infalible en pocas horas.
Adiós techos con goteras y manchas de humedad: el impermeabilizante que sella las filtraciones en pocas horas
Si tu techo tiene filtraciones y por esas grietas ingresa la lluvia, tenés que solucionar el inconveniente con este impermeabilizante
Cuál es el impermeabilizante que sella las goteras del techo en pocas horas
El impermeabilizante marca Estrella, el más vendido en Mercado Libre, se presenta como una alternativa práctica para renovar diferentes superficies exteriores y ponerle fin a las filtraciones de lluvia.
Este producto forma una película flexible y resistente que ayuda a proteger los materiales frente a las condiciones climáticas. Su utilización permite realizar trabajos preventivos, atender filtraciones y mejorar la protección de techos que presentan desgaste por el paso del tiempo.
Según las características del producto que ofrece Mercado Libre, el impermeabilizante Estrella puede utilizarse sobre distintas superficies, entre ellas techos de losa, terrazas, balcones, chapas, medianeras y muros exteriores. También resulta apto para fibrocemento, carpetas cementicias, ladrillos y otras estructuras expuestas al exterior.
Una de sus principales características es su adherencia sobre diferentes materiales, además de su elasticidad y resistencia. Estas propiedades permiten que acompañe los movimientos habituales de las superficies y contribuya a disminuir el riesgo de nuevas filtraciones por culpa de la lluvia.
Para aplicar este producto, el fabricante sugiere lo siguiente:
- Antes de comenzar, es necesario retirar polvo, suciedad, grasa, humedad y cualquier material que se encuentre desprendido
- Las grietas o fisuras importantes también deben repararse antes de colocar el producto, ya que el impermeabilizante no reemplaza las reparaciones estructurales
- Una vez preparada la superficie, hay que mezclar correctamente el contenido y distribuirlo de manera uniforme
- La aplicación puede realizarse mediante pincel, rodillo o soplete y se recomienda colocar como mínimo dos manos para conseguir una protección adecuada
- Entre cada capa es necesario respetar un tiempo de secado aproximado de dos a cuatro horas
De esta forma, el techo estará listo y el agua de lluvia dejará de filtrar. Aunque, el fabricante recomienda aguardar hasta 72 horas para mejores resultados, todo dependiendo de las condiciones ambientales y de la superficie tratada.
En pocas palabras
- Impermeabilizante Estrella: Solución práctica para renovar superficies exteriores y terminar con filtraciones de lluvia.
- Aplicación versátil: Adhiere sobre techos de losa, terrazas, balcones, chapas y muros exteriores, entre otros.
- Mantenimiento: Se recomienda retirar polvo, reparar grietas y aplicar al menos dos manos con 2-4 horas de secado entre ellas.