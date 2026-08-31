Adiós techos con goteras y manchas de humedad: el impermeabilizante que sella las filtraciones en pocas horas

Según las características del producto que ofrece Mercado Libre, el impermeabilizante Estrella puede utilizarse sobre distintas superficies, entre ellas techos de losa, terrazas, balcones, chapas, medianeras y muros exteriores. También resulta apto para fibrocemento, carpetas cementicias, ladrillos y otras estructuras expuestas al exterior.

Una de sus principales características es su adherencia sobre diferentes materiales, además de su elasticidad y resistencia. Estas propiedades permiten que acompañe los movimientos habituales de las superficies y contribuya a disminuir el riesgo de nuevas filtraciones por culpa de la lluvia.

Para aplicar este producto, el fabricante sugiere lo siguiente:

Antes de comenzar, es necesario retirar polvo, suciedad, grasa, humedad y cualquier material que se encuentre desprendido

Las grietas o fisuras importantes también deben repararse antes de colocar el producto, ya que el impermeabilizante no reemplaza las reparaciones estructurales

Una vez preparada la superficie, hay que mezclar correctamente el contenido y distribuirlo de manera uniforme

La aplicación puede realizarse mediante pincel, rodillo o soplete y se recomienda colocar como mínimo dos manos para conseguir una protección adecuada

Entre cada capa es necesario respetar un tiempo de secado aproximado de dos a cuatro horas

Gracias a este producto, tu techo dejará de tener filtraciones en cuestión de horas.

De esta forma, el techo estará listo y el agua de lluvia dejará de filtrar. Aunque, el fabricante recomienda aguardar hasta 72 horas para mejores resultados, todo dependiendo de las condiciones ambientales y de la superficie tratada.