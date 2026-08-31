Súper Niño en Mendoza: cuándo llegarían las tormentas fuertes y cuáles son las zonas más expuestas

Las intensas lluvias que se esperan ya provocaron reuniones entre las autoridades muncipales y provinciales. Imagen ilustrativa.

Además de las precipitaciones, la mayor presencia de nubosidad y humedad relativa podría modificar el comportamiento habitual de las temperaturas en el llano mendocino. Se esperan mínimas algo más elevadas y máximas diurnas moderadas, con una menor amplitud térmica.

Las zonas que concentran mayor preocupación por el Súper Niño

Entre los sectores señalados como posiblemente más vulnerables aparecen las áreas bajas y del este y noreste del Gran Mendoza. En el sur provincial, San Rafael también mantiene medidas preventivas vinculadas con posibles impactos sobre su infraestructura así como el resto de los departamentos.

Es oportuno tener en cuenta que si bien Mendoza no figura en la "zona roja" de las tormentas severas a nivel país (NdR: se espera que el Litoral, toda la zona noreste y centro esté muy afectada), las precipitaciones sí llegarán a la provincia y el dónde caerá el agua seguirá siendo materia de estudio, porque las proyecciones van modificándose permanentemente. Claramente, estar informados será fundamental.

Mendoza aguarda las tormentas del Súper Niño, que ojalá no ocasionen grandes daños. Foto: archivo. Foto: José Luis Verderico

Frente a este escenario, el Gobierno provincial, los 18 municipios y Defensa Civil activaron un Plan Interinstitucional de Prevención justamente por la amenaza del Súper Niño.

En ese sentido, una de las herramientas previstas es la aplicación oficial “Mendoza por mí”, que será utilizada para emitir notificaciones urgentes y alertas geolocalizadas según el domicilio registrado.

También se mencionan seis grandes obras hidráulicas destinadas a contener y canalizar el agua de escurrimiento, además de tareas de limpieza y desembanque en cauces, canales y colectores pluviales.

Por qué le dicen Súper Niño y la recomendación para los hogares

La prevención en los hogares tendrá un papel central. Las recomendaciones incluyen limpiar canaletas y desagües antes de octubre, revisar techos y asegurar materiales livianos, además de evitar absolutamente arrojar residuos a las acequias, ya que los taponamientos favorecen los anegamientos.

Ante una tormenta, las autoridades recomiendan desconectar los aparatos eléctricos si el agua ingresa a la vivienda, identificar sectores seguros y preparar una mochila de emergencia.

Según especialistas, entre septiembre de 2026 y abril de 2027 podría llover más de 100 veces. Imagen ilustrativa.

También existe una advertencia específica para quienes circulen por Mendoza: no se deben cruzar cauces secos, badenes o ríos durante una tormenta, ni a pie ni en vehículo, porque pueden llenarse repentinamente de agua y lodo. Y allí la vida estaría en peligro.

Por último, es oportuno destacar que el nombre El Niño tiene un origen histórico: pescadores del norte de Perú observaron que las aguas se calentaban cerca de Navidad y relacionaron el fenómeno con el Niño Jesús.