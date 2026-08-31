Súper Niño en Mendoza: cuándo llegarían las tormentas fuertes y cuáles son las zonas más expuestas

Todos estamos hablando de lo mismo: el "Súper Niño". Tanto aquí en la provincia como en el resto del país. Pero vamos a centrarnos en Mendoza, que se prepara para una temporada marcada por mayor inestabilidad y un posible incremento de la humedad y tormentas. El período de mayor atención se extenderá entre septiembre de 2026 y abril de 2027, con los episodios más intensos en el llano previstos desde octubre y durante el verano, según la información que diariamente va actualizando el Servicio Meteorológico Nacional.
El fenómeno es presentado como un “Súper Niño”, aunque no se trata de una única tormenta que vaya a atravesar la provincia. El término hace referencia a una manifestación extrema de El Niño, fenómeno climático asociado al calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial y a modificaciones en los patrones atmosféricos.
Las proyecciones mencionadas advierten sobre la posibilidad de más de 110 días con tormentas durante los próximos 8 meses. Los episodios podrían incluir lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica y hasta caída de granizo.
Además de las precipitaciones, la mayor presencia de nubosidad y humedad relativa podría modificar el comportamiento habitual de las temperaturas en el llano mendocino. Se esperan mínimas algo más elevadas y máximas diurnas moderadas, con una menor amplitud térmica.
Las zonas que concentran mayor preocupación por el Súper Niño
Entre los sectores señalados como posiblemente más vulnerables aparecen las áreas bajas y del este y noreste del Gran Mendoza. En el sur provincial, San Rafael también mantiene medidas preventivas vinculadas con posibles impactos sobre su infraestructura así como el resto de los departamentos.
Es oportuno tener en cuenta que si bien Mendoza no figura en la "zona roja" de las tormentas severas a nivel país (NdR: se espera que el Litoral, toda la zona noreste y centro esté muy afectada), las precipitaciones sí llegarán a la provincia y el dónde caerá el agua seguirá siendo materia de estudio, porque las proyecciones van modificándose permanentemente. Claramente, estar informados será fundamental.
Frente a este escenario, el Gobierno provincial, los 18 municipios y Defensa Civil activaron un Plan Interinstitucional de Prevención justamente por la amenaza del Súper Niño.
En ese sentido, una de las herramientas previstas es la aplicación oficial “Mendoza por mí”, que será utilizada para emitir notificaciones urgentes y alertas geolocalizadas según el domicilio registrado.
También se mencionan seis grandes obras hidráulicas destinadas a contener y canalizar el agua de escurrimiento, además de tareas de limpieza y desembanque en cauces, canales y colectores pluviales.
Por qué le dicen Súper Niño y la recomendación para los hogares
La prevención en los hogares tendrá un papel central. Las recomendaciones incluyen limpiar canaletas y desagües antes de octubre, revisar techos y asegurar materiales livianos, además de evitar absolutamente arrojar residuos a las acequias, ya que los taponamientos favorecen los anegamientos.
Ante una tormenta, las autoridades recomiendan desconectar los aparatos eléctricos si el agua ingresa a la vivienda, identificar sectores seguros y preparar una mochila de emergencia.
También existe una advertencia específica para quienes circulen por Mendoza: no se deben cruzar cauces secos, badenes o ríos durante una tormenta, ni a pie ni en vehículo, porque pueden llenarse repentinamente de agua y lodo. Y allí la vida estaría en peligro.
Por último, es oportuno destacar que el nombre El Niño tiene un origen histórico: pescadores del norte de Perú observaron que las aguas se calentaban cerca de Navidad y relacionaron el fenómeno con el Niño Jesús.
En pocas palabras
- Súper Niño en Mendoza: se prevé una temporada con mayor inestabilidad y tormentas intensas entre septiembre de 2026 y abril de 2027.
- Zonas vulnerables: se identifican áreas bajas del este y noreste del Gran Mendoza y San Rafael como las más expuestas.
- Plan de prevención: autoridades activaron un plan interinstitucional y recomiendan medidas de seguridad en hogares y al circular.