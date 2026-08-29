Alerta meteorológica para el fin de semana: Zonda, lluvias fuertes y nevadas

El cierre del último mes invernal llega marcado por un escenario de fuerte inestabilidad atmosférica en diferentes regiones de la Argentina. Luego de jornadas atravesadas por un intenso subibaja térmico —con registros superiores a los 35 °C en el norte y temporales severos en el centro—, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y portales especializados como Meteored oficializaron alertas meteorológicas por temporales de nieve, lluvias torrenciales y ráfagas de viento para este sábado 29 y domingo 30 de agosto.
Lluvias torrenciales en el Noreste y tiempo estable en el AMBA
El extremo noreste del país concentrará los fenómenos de mayor severidad durante el fin de semana. La presencia de un frente inestable desatará tormentas fuertes a severas sobre la provincia de Misiones, donde los acumulados de agua podrían superar los 150 mm entre el sábado y el lunes 31. Las condiciones de mal tiempo afectarán también a Corrientes, Formosa, el este de Paraguay y el sur de Brasil.
En la franja central, provincias como Córdoba, San Luis, Santa Fe y el sur bonaerense registrarán aumento de nubosidad y chaparrones aislados. En contraposición, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá condiciones más estables:
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Sábado 29: Mañana fría con neblinas matinales, mínima de 7 °C y una máxima que rozará los 18 °C con momentos de sol.
Domingo 30: Vientos moderados del sector este, mínima de 10 °C en la CABA y máxima estimada en 19 °C, con nubosidad en aumento hacia la noche.
Alerta por Zonda y ráfagas de 130 km/h en el NOA
El oeste del Noroeste Argentino (NOA) permanecerá bajo alerta meteorológica por vientos intensos en zonas cordilleranas. Durante la tarde del sábado, sectores de Catamarca y La Rioja experimentarán ráfagas del oeste que podrían alcanzar velocidades extremas de entre 120 y 130 km/h.
Para la jornada del domingo, rige una advertencia por viento Zonda en la precordillera de la región. Se proyectan ráfagas secas superiores a los 80 km/h, lo que provocará un brusco ascenso de la temperatura, ambiente sumamente seco y una severa reducción de la visibilidad.
Nevadas persistentes en la Patagonia
En el sur del país prevalecerá la masa de aire frío de origen polar. El SMN mantiene un alerta por nevadas para la zona cordillerana de Río Negro y Chubut hacia la noche del sábado, con acumulados de nieve de hasta 30 cm.
En los sectores más bajos de la cordillera de Neuquén, las precipitaciones se presentarán en forma de lluvias copiosas, con valores previstos de hasta 45 mm. En el resto de la región patagónica se aguarda tiempo gélido, heladas matinales y viento calmo.
El pronóstico del tiempo para Mendoza
De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección de Contingencias Climáticas y el SMN, la provincia de Mendoza mantendrá condiciones de tiempo templado en el llano y contingencias en la zona de alta montaña:
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Sábado 29: Jornada con poca nubosidad y escaso cambio de la temperatura, acompañada por vientos leves del noreste. Se prevén nevadas en cordillera. Temperatura máxima de 19 °C y mínima de 8 °C.
Domingo 30: Cielo poco nuboso con vientos moderados provenientes del sector norte. Persisten las condiciones para nevadas en alta montaña. Temperatura máxima de 21 °C y mínima de 7 °C.
En pocas palabras
- Alerta meteorológica: El SMN emitió avisos por nevadas, lluvias y viento en diversas regiones del país.
- Pronóstico regional: Se esperan tormentas fuertes en el Noreste, nevadas en la Patagonia y viento Zonda en el NOA.
- Mendoza: Se prevén temperaturas templadas en el llano y nevadas en la cordillera durante el fin de semana.