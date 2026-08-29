Alerta meteorológica para el fin de semana: Zonda, lluvias fuertes y nevadas

Sábado 29: Mañana fría con neblinas matinales, mínima de 7 °C y una máxima que rozará los 18 °C con momentos de sol.

Domingo 30: Vientos moderados del sector este, mínima de 10 °C en la CABA y máxima estimada en 19 °C, con nubosidad en aumento hacia la noche.

Alerta por Zonda y ráfagas de 130 km/h en el NOA

El oeste del Noroeste Argentino (NOA) permanecerá bajo alerta meteorológica por vientos intensos en zonas cordilleranas. Durante la tarde del sábado, sectores de Catamarca y La Rioja experimentarán ráfagas del oeste que podrían alcanzar velocidades extremas de entre 120 y 130 km/h.

Para la jornada del domingo, rige una advertencia por viento Zonda en la precordillera de la región. Se proyectan ráfagas secas superiores a los 80 km/h, lo que provocará un brusco ascenso de la temperatura, ambiente sumamente seco y una severa reducción de la visibilidad.

Nevadas persistentes en la Patagonia

En el sur del país prevalecerá la masa de aire frío de origen polar. El SMN mantiene un alerta por nevadas para la zona cordillerana de Río Negro y Chubut hacia la noche del sábado, con acumulados de nieve de hasta 30 cm.

En los sectores más bajos de la cordillera de Neuquén, las precipitaciones se presentarán en forma de lluvias copiosas, con valores previstos de hasta 45 mm. En el resto de la región patagónica se aguarda tiempo gélido, heladas matinales y viento calmo.

El pronóstico del tiempo para Mendoza

De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección de Contingencias Climáticas y el SMN, la provincia de Mendoza mantendrá condiciones de tiempo templado en el llano y contingencias en la zona de alta montaña: