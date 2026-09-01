Los electrodomésticos de uso diario y los que utilizamos todo el tiempo suelen estar enchufados la mayor parte del día y la noche. Cada aparato tiene sus especificaciones de uso y conexión que, de no ser respetadas, pueden generar problemas en la casa y accidentes peligrosos relacionados con la electricidad.
Qué electrodomésticos de la casa nunca deberías enchufar en una zapatilla
La zapatilla con alargue es uno de los inventos más prácticos y útiles, pero también uno de los más peligrosos si conectamos los electrodomésticos equivocados
Es normal, en casas pequeñas o en casas con pocos tomacorrientes, usar una zapatilla de alargue para conectar los electrodomésticos. En algunos hogares, se pueden observar zapatillas llenas de electrodomésticos conectados, algunos con adaptadores, otros que ni siquiera se están utilizando y algunos que permanecen todo el día conectados.
Las zapatillas de electricidad no convienen siempre y enchufar en ellas cualquier cosa puede terminar con un incendio, con daños en el alargue, con consumos energéticos altos o con un electrodoméstico menos.
Te cuento qué electrodomésticos nunca deberías enchufar en la zapatilla o alargue para evitar accidentes en casa y daños importantes.
Electrodomésticos que nunca deberías enchufar en una zapatilla
Una zapatilla o alargue funciona como un puente que traspasa la electricidad o energía desde un tomacorriente fijado en la pared hacia varios aparatos o electrodomésticos conectados en ella.
Estos adaptadores de electricidad fueron diseñados para aparatos de bajo consumo, pequeños electrodomésticos o tecnología que vamos a usar un rato para luego desenchufar, como un cargador, una lámpara o una computadora.
Los electrodomésticos de alto consumo necesitan una conexión fija y más segura. También existen aparatos que, además de consumir mucha electricidad, generan calor mediante resistencias que pueden sobrecalentar los cables y generar un incendio.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay electrodomésticos que no se pueden enchufar en una zapatilla, ¿cuáles son?
Ejemplos de los aparatos de alto consumo y que generan calor pueden ser las estufas eléctricas, los caloventores, los microondas, hornos eléctricos, pavas eléctricas, cafeteras, anafes, heladeras, lavarropas, planchas de pelo, planchas de ropa y aspiradoras potentes. Requieren una conexión estable y continua que la zapatilla no les puede proporcionar.
Para usar una zapatilla, alargador o adaptador de manera segura, compra dispositivos que vengan con las especificaciones de uso y que indiquen el límite de amperes o watts que tolera. No superes ese límite conectando muchos aparatos en ella.
Errores de electricidad en la casa que pueden ser peligrosos
Un error de electricidad evitable y controlable puede convertirse en un accidente de casa.
- No contar con un disyuntor o interruptor diferencial para cortar la luz en caso de emergencias.
- No tener una conexión a tierra puede generar toques de electricidad al tocarlos.
- Ignorar señales claras de peligro como enchufes calientes, cables pelados o chispas es un error que puede terminar mal.
En pocas palabras
- Peligro de las zapatillas: Conectar electrodomésticos equivocados en alargues puede causar accidentes y daños.
- Alto consumo y calor: Evita enchufar estufas, microondas u hornos eléctricos en zapatillas por su alto consumo y generación de calor.
- Uso seguro de alargues: Utiliza zapatillas solo para aparatos de bajo consumo y respeta sus límites de amperaje o watts indicados.