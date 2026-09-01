¿Cuánto dura la caja o botella de leche en la heladera una vez abierta?

Estos envases tienen varias capas resistentes y aislantes, que mantienen la leche en perfecto estado por varios meses, fuera de la heladera, siempre que el envase esté cerrado. Una vez abierto, debe ir al frío.

Diferencias entre tipos de leche.

La leche en sachet pasteurizada se calienta a temperaturas más bajas que la leche de caja, pero por más tiempo. Este proceso reduce las bacterias y la carga microbiana, pero no la elimina completamente.

Esta variedad de leche se almacena en envases plásticos finos, con pocas capas y que requieren de frío permanente desde que se fabrica hasta que se termina de consumir.

El Código Alimentario Argentino define a ambas variedades de leche, considerando a la leche larga vida como leche sometida a un proceso térmico de ultra alta temperatura (UAT/UHT) que elimina los gérmenes patógenos y microorganismos, permitiendo su conservación sin frío mientras el envase esté cerrado.

La leche fresca pasteurizada de sachet exige una conservación permanente a temperaturas no superiores a los 5 °C desde su producción hasta su consumo, con una vida útil corta, según especifica el Código.

¿Cuánto dura la leche en la heladera una vez abierta?

La leche de sachet dura entre 3 y 5 días en promedio, siempre dentro de la heladera, esté o no abierta. Si presenta olor agrio, aspecto grumoso o sabor ácido, hay que descartarla.

Cuánto dura la leche de caja en la heladera.

¿Qué pasa con la caja de leche larga vida? Una vez que la abrimos, hay que guardarla sí o sí en la heladera, donde se puede mantener durante 7 días, siempre que esté bien cerrada.

Hoy existen algunas leches ultrapasteurizadas que duran algunos días más en la heladera e incluso semanas.