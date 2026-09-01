¿Cuánto dura la caja o botella de leche en la heladera una vez abierta?

La leche es un alimento lácteo que se puede obtener de fuentes animales o vegetales, dependiendo del procedimiento y la materia prima. La leche de vaca es la más consumida por los seres humanos, en sus distintas variantes, tipos, con sus diferentes nutrientes y métodos de conservación.
Muchas veces cometemos el error de pensar que las variantes de leche larga vida siguen respondiendo a ese nombre incluso una vez abiertas. Como la leche de sachet fresca, la leche larga vida también pierde sus propiedades y se descompone cuando pasa el tiempo, aunque esté en la heladera. Una vez abierta, empieza su proceso de vencimiento.
Diferencias entre la leche larga vida y la leche de sachet
La diferencia entre la leche larga vida y la leche de sachet está en el proceso térmico de conservación. La leche larga vida UHT se calienta a temperaturas muy altas por unos pocos segundos para eliminar todos los microorganismos y se envasa en tetrapacks de cartón estériles.
Estos envases tienen varias capas resistentes y aislantes, que mantienen la leche en perfecto estado por varios meses, fuera de la heladera, siempre que el envase esté cerrado. Una vez abierto, debe ir al frío.
La leche en sachet pasteurizada se calienta a temperaturas más bajas que la leche de caja, pero por más tiempo. Este proceso reduce las bacterias y la carga microbiana, pero no la elimina completamente.
Esta variedad de leche se almacena en envases plásticos finos, con pocas capas y que requieren de frío permanente desde que se fabrica hasta que se termina de consumir.
El Código Alimentario Argentino define a ambas variedades de leche, considerando a la leche larga vida como leche sometida a un proceso térmico de ultra alta temperatura (UAT/UHT) que elimina los gérmenes patógenos y microorganismos, permitiendo su conservación sin frío mientras el envase esté cerrado.
La leche fresca pasteurizada de sachet exige una conservación permanente a temperaturas no superiores a los 5 °C desde su producción hasta su consumo, con una vida útil corta, según especifica el Código.
¿Cuánto dura la leche en la heladera una vez abierta?
La leche de sachet dura entre 3 y 5 días en promedio, siempre dentro de la heladera, esté o no abierta. Si presenta olor agrio, aspecto grumoso o sabor ácido, hay que descartarla.
¿Qué pasa con la caja de leche larga vida? Una vez que la abrimos, hay que guardarla sí o sí en la heladera, donde se puede mantener durante 7 días, siempre que esté bien cerrada.
Hoy existen algunas leches ultrapasteurizadas que duran algunos días más en la heladera e incluso semanas.
En pocas palabras
- Leche abierta: La leche larga vida en caja, una vez abierta, dura hasta 7 días en la heladera.
- Diferencias: La leche larga vida UHT se conserva sin frío en envase cerrado, mientras que la de sachet requiere frío permanente.
- Caducidad: La leche de sachet dura de 3 a 5 días en heladera; si presenta olor o sabor agrio, debe descartarse.