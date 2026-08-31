El truco casero para que los cubiertos Tramontina vuelvan a brillar como cuando eran nuevos

Con el paso del tiempo, el uso diario y de tanto lavarlos, los tradicionales cubiertos de acero inoxidable marca Tramontina, suelen perder ese lustre característico, acumulando manchas de agua, sarro o una capa opaca que los hace lucir desgastados. Afortunadamente, pueden lucir como nuevos con este truco casero.
Estos clásicos cubiertos Tramontina, ya sea un cuchillo, tenedor o cuchara, no tienen una linda apariencia por su constante uso. Ese brillo original que traían de fábrica, pueden volver a lucirlo con este paso a paso que no falla y cualquier lo puede emplear:
Cubiertos Tramontina: el truco casero para devolverles el brillo original
No hay un solo truco casero para recuperar estos cubiertos:
- El vinagre es el mejor desengrasante y descalcificador natural para el acero inoxidable. En un recipiente profundo, mezclar partes iguales de agua tibia y vinagre blanco de alcohol. Sumergir los cubiertos durante 15 a 20 minutos. Pasado ese tiempo, frotar suavemente con un paño de microfibra o una esponja (siempre del lado amarillo, nunca con la fibra verde ni estropajo de acero). Enjuagar con abundante agua y secar inmediatamente.
- Si las piezas presentan manchas persistentes o marcas de agua dura, una pasta de bicarbonato de sodio es la solución. Formar una pasta espesa mezclando bicarbonato de sodio con unas gotas de agua. Aplicar la preparación sobre los cubiertos y frotar con los dedos o un paño suave siguiendo la línea del pulido del acero inoxidable. Enjuagar bien y secar.
- Muchas veces el problema no es la suciedad, sino los minerales que deja el agua al evaporarse. Para evitar que la humedad opaque el metal, el secado debe ser inmediato. Utilizar repasadores de algodón o paños de microfibra que no dejen pelusa apenas terminás de lavarlos, sin dejar que se sequen al aire.
Recomendaciones para prolongar el brillo de los cubiertos
- Jamás usar esponjas metálicas o virulana, ya que generan microrayones irreparables en la superficie del acero inoxidable.
- La lavandina es un cloro corrosivo que pueden picar o manchar el acero inoxidable.
- Si tus cubiertos Tramontina corresponden a las líneas de madera, evitar dejarlos en agua horas y horas antes de lavarlos.
En pocas palabras
- Cubiertos de acero inoxidable: El uso diario desgasta los cubiertos Tramontina, haciéndolos lucir viejos y opacos.
- Truco casero con vinagre: Sumergirlos en una mezcla de partes iguales de agua tibia y vinagre blanco de alcohol durante 15-20 minutos para desengrasar y descalcificar.
- Recomendaciones de limpieza: Secar inmediatamente con paños de algodón o microfibra para evitar manchas de agua y no usar esponjas metálicas ni lavandina.
Resumen generado por Thinkindot AI