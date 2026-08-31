Enterraron un millón de neumáticos para la construcción de una ruta clave: evitaron que el suelo se hunda

La obra de construcción contemplaba un intercambiador conectado con la Maine Turnpike, pero los ingenieros se encontraron con un problema. Debajo del terreno había unos 12.2 metros de arcilla marina blanda, un suelo inestable y muy compresible. Construir los terraplenes con tierra convencional habría agregado demasiado peso y podía provocar hundimientos. En 2026 los resultados impactan.

La ruta que se sostiene sobre 1,2 millones de neumáticos reciclados

La solución fue reutilizar parte de los neumáticos que estaban siendo retirados de Durham. Cerca de 1.2 millones de neumáticos, unas 10.505 toneladas, fueron triturados hasta convertirse en pequeñas piezas de caucho que podían utilizarse como material de construcción. En lugar de dejarlos como residuos, los ingenieros los incorporaron al interior de los terraplenes de la nueva ruta.

El material, conocido como agregado derivado de neumáticos, es mucho más liviano que la tierra y permitió reducir la presión sobre la arcilla. Los neumáticos triturados se colocaron en capas de hasta 3 metros de espesor, con una capa de suelo de unos 90 centímetros entre ellas, y después todo quedó cubierto con tierra convencional.

Casi 30 años después, el proyecto sigue siendo citado como un caso exitoso de reutilización de neumáticos en infraestructura. Los estudios y monitoreos reportaron que el relleno se mantuvo estable y que las temperaturas permanecieron bajas, uno de los riesgos que más preocupaba a los ingenieros cuando comenzaron a utilizar grandes cantidades de caucho triturado.

La experiencia también sirvió para que Maine ampliara el uso de este material en otras obras. Según el Departamento de Protección Ambiental del estado, entre 1996 y 2008 se reutilizaron más de 60.000 toneladas de productos derivados de neumáticos en proyectos de construcción, incluidos intercambiadores y reconstrucciones de rutas