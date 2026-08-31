Los neumáticos representan un gran problema ambiental. Después de su uso, tardan años en degradarse. Por eso, distintos estados buscan alternativas para reutilizar este material. Una de ellas se aplica en la construcción de rutas.
Enterraron un millón de neumáticos para la construcción de una ruta clave: evitaron que el suelo se hunda
A casi 30 años de su inicio, el innovador proyecto de Maine para usar neumáticos en la construcción de rutas sigue siendo un caso de estudio exitoso en infraestructura.
En Maine, Estados Unidos, ingenieros utilizaron más de un millón de neumáticos triturados para construir los terraplenes de una ruta cerca del aeropuerto de Portland. Con esto ahorraron cerca de $250.000 dólares en los costos de construcción.
La construcción de una ruta clave comenzó con un problema: un suelo inestable
El proyecto comenzó en 1997, cuando el estado de Maine inició la limpieza de un enorme depósito de neumáticos abandonados en la localidad de Durham. En el lugar había alrededor de 2.2 millones de neumáticos acumulados. Al mismo tiempo, las autoridades buscaban una alternativa para la construcción del nuevo acceso al Portland Jetport, el aeropuerto de Portland.
La obra de construcción contemplaba un intercambiador conectado con la Maine Turnpike, pero los ingenieros se encontraron con un problema. Debajo del terreno había unos 12.2 metros de arcilla marina blanda, un suelo inestable y muy compresible. Construir los terraplenes con tierra convencional habría agregado demasiado peso y podía provocar hundimientos. En 2026 los resultados impactan.
La ruta que se sostiene sobre 1,2 millones de neumáticos reciclados
La solución fue reutilizar parte de los neumáticos que estaban siendo retirados de Durham. Cerca de 1.2 millones de neumáticos, unas 10.505 toneladas, fueron triturados hasta convertirse en pequeñas piezas de caucho que podían utilizarse como material de construcción. En lugar de dejarlos como residuos, los ingenieros los incorporaron al interior de los terraplenes de la nueva ruta.
El material, conocido como agregado derivado de neumáticos, es mucho más liviano que la tierra y permitió reducir la presión sobre la arcilla. Los neumáticos triturados se colocaron en capas de hasta 3 metros de espesor, con una capa de suelo de unos 90 centímetros entre ellas, y después todo quedó cubierto con tierra convencional.
Casi 30 años después, el proyecto sigue siendo citado como un caso exitoso de reutilización de neumáticos en infraestructura. Los estudios y monitoreos reportaron que el relleno se mantuvo estable y que las temperaturas permanecieron bajas, uno de los riesgos que más preocupaba a los ingenieros cuando comenzaron a utilizar grandes cantidades de caucho triturado.
La experiencia también sirvió para que Maine ampliara el uso de este material en otras obras. Según el Departamento de Protección Ambiental del estado, entre 1996 y 2008 se reutilizaron más de 60.000 toneladas de productos derivados de neumáticos en proyectos de construcción, incluidos intercambiadores y reconstrucciones de rutas
En pocas palabras
- Reutilización de neumáticos: Más de un millón de neumáticos triturados se usaron en la construcción de una ruta clave para evitar hundimientos en suelos blandos.
- Proyecto exitoso: Iniciado en 1997, el innovador método de Maine para usar neumáticos en infraestructura sigue siendo un caso de estudio vigente.
- Beneficios ambientales y de infraestructura: La técnica redujo el peso sobre el terreno inestable, demostró ser estable y se expandió a otros proyectos de construcción de rutas.