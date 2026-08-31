Las vacaciones pueden destapar a un enemigo oculto: el cansancio emocional

Presión social por “disfrutar”.

Expectativas irreales sobre cómo deberían ser las vacaciones.

Convivencia más intensa con familia o pareja.

Sensación de aislamiento en jóvenes o personas que viven solas.

Todo esto puede activar emociones incómodas que chocan con la idea idealizada del descanso.

Cómo enfrentar el cansancio emocional en vacaciones

La psicóloga recomienda tres claves:

Mantener rutinas mínimas de sueño.

Revisar la autoexigencia: “Más que intentar aprovechar el verano de una determinada manera, conviene escucharse a uno mismo”, señala Astasio.

Prestar atención a señales que requieren consulta profesional: irritabilidad persistente, aislamiento, insomnio, sensación de vacío o malestar intenso.

Reconocer estas reacciones, dice la especialista María Astasio, evita la culpa y favorece una mejor adaptación al descanso.

Vacaciones, estrés y emociones

Aunque el artículo se centra en el verano europeo, en Argentina estamos cerrando el invierno, un periodo que también puede acumular estrés por:

Menor exposición a la luz.

Rutinas laborales más intensas.

Menor actividad física.

Desgaste emocional previo a la primavera.

Empieza la planificación del verano. Este período, final del invierno y comienzo de la primavera, es el momento en que la mayoría empieza a planificar las vacaciones de verano.

Aquí se combinan:

Expectativas.

Organización familiar.

Decisiones económicas.

Logística.

presión por “descansar bien”.

Todo esto puede activar estrés anticipatorio, incluso antes de viajar.

La psicóloga María Astasio recomienda bajar la autoexigencia, sostener rutinas de descanso y escuchar las propias necesidades para disfrutar las vacaciones sin estrés.

Cuando llegan los primeros días de descanso, fines de semana largos, escapadas, vacaciones de septiembre, muchas personas descubren el cansancio emocional que no habían registrado durante el año.

Los expertos coinciden en que las vacaciones no siempre son sinónimo de desconexión. A veces, son el momento en que la mente por fin puede bajar la guardia y mostrar lo que estuvo sosteniendo durante meses.