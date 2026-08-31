Aunque las vacaciones suelen asociarse con descanso, bienestar y tiempo libre, para muchas personas este periodo se convierte en el momento en que emerge el cansancio emocional acumulado. Según la psicóloga María Astasio, de la Clínica Universidad de Navarra, “durante las vacaciones aparece el efecto acumulado del estrés sostenido”, una reacción que sorprende a quienes esperaban relajarse por completo.
Las vacaciones pueden destapar a un enemigo oculto: el cansancio emocional
La planificación para las vacaciones también implica atender el cansancio emocional acumulado. Cómo prepararse emocionalmente para este período
Cuando baja la exigencia, aparecen las señales del agotamiento
En una entrevista realizada por EFE, Astasio explica que, al disminuir las obligaciones laborales y la rutina diaria, el cuerpo y la mente empiezan a expresar señales que habían quedado silenciadas: apatía, irritabilidad, falta de energía o sensación de vacío. Durante el año, la urgencia por cumplir tareas puede ocultar estos síntomas; en vacaciones, el sistema emocional queda expuesto.
Aunque el verano suele mejorar el estado de ánimo por la luz solar y la actividad física, los cambios de rutina pueden generar desajustes emocionales. A esto se suman:
- Presión social por “disfrutar”.
- Expectativas irreales sobre cómo deberían ser las vacaciones.
- Convivencia más intensa con familia o pareja.
- Sensación de aislamiento en jóvenes o personas que viven solas.
Todo esto puede activar emociones incómodas que chocan con la idea idealizada del descanso.
Cómo enfrentar el cansancio emocional en vacaciones
La psicóloga recomienda tres claves:
- Mantener rutinas mínimas de sueño.
- Revisar la autoexigencia: “Más que intentar aprovechar el verano de una determinada manera, conviene escucharse a uno mismo”, señala Astasio.
- Prestar atención a señales que requieren consulta profesional: irritabilidad persistente, aislamiento, insomnio, sensación de vacío o malestar intenso.
Reconocer estas reacciones, dice la especialista María Astasio, evita la culpa y favorece una mejor adaptación al descanso.
Vacaciones, estrés y emociones
Aunque el artículo se centra en el verano europeo, en Argentina estamos cerrando el invierno, un periodo que también puede acumular estrés por:
- Menor exposición a la luz.
- Rutinas laborales más intensas.
- Menor actividad física.
- Desgaste emocional previo a la primavera.
- Empieza la planificación del verano. Este período, final del invierno y comienzo de la primavera, es el momento en que la mayoría empieza a planificar las vacaciones de verano.
Aquí se combinan:
- Expectativas.
- Organización familiar.
- Decisiones económicas.
- Logística.
- presión por “descansar bien”.
Todo esto puede activar estrés anticipatorio, incluso antes de viajar.
Cuando llegan los primeros días de descanso, fines de semana largos, escapadas, vacaciones de septiembre, muchas personas descubren el cansancio emocional que no habían registrado durante el año.
Los expertos coinciden en que las vacaciones no siempre son sinónimo de desconexión. A veces, son el momento en que la mente por fin puede bajar la guardia y mostrar lo que estuvo sosteniendo durante meses.
En pocas palabras
- Cansancio emocional: las vacaciones, lejos de ser solo descanso, pueden revelar el agotamiento acumulado durante el año.
- Desajustes: la presión social, expectativas irreales y cambios de rutina pueden generar emociones incómodas en este período.
- Afrontamiento: mantener rutinas mínimas, revisar la autoexigencia y prestar atención a señales de alerta son claves para un descanso saludable.