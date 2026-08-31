Tiraron un iPhone desde 30.607 metros de altura y pasó algo inesperado hasta para los Récord Guinness

El iPhone que cayó desde una altura impensada y llegó intacto a la tierra. Es Récord Guinness. Foto: captura de video.

La altura alcanzada equivale a más de tres veces la altitud habitual de crucero de un avión comercial. Además de soportar el impacto final, el dispositivo tuvo que atravesar condiciones de baja temperatura y presión atmosférica. Antes del lanzamiento se realizaron pruebas específicas para comprobar su comportamiento frente a esos cambios.

La protagonista del experimento fue la AirX, una funda fabricada, según RHINOSHIELD, a partir de un único material. Su diseño toma como referencia principios de los airbags de los automóviles y de los sistemas de amortiguación por aire utilizados en el calzado.

Cinco horas para encontrar el iPhone perdido y Récord Guinness consumado

El lanzamiento se realizó cerca del Centro Espacial de Esrange, en una extensa zona restringida del norte de Suecia destinada a operaciones aeroespaciales y vuelos a gran altura.

La elección del lugar permitió minimizar los riesgos para otras personas, pero generó un problema posterior: encontrar el teléfono después de la caída. Aunque el equipo había seguido su trayectoria, la zona estimada de aterrizaje tenía dos kilómetros de extensión.

Los responsables del operativo recorrieron el terreno durante más de cinco horas hasta localizar finalmente el iPhone cerca de Kiruna, el 24 de junio.

El resultado fue el dato que buscaban. De acuerdo con Guinness World Records, el teléfono había sobrevivido al descenso y fue recuperado intacto.

El organismo reconoció oficialmente el intento como el récord correspondiente a la mayor caída de un teléfono móvil protegido por una funda sobre formaciones terrestres naturales. En total, el dispositivo había recorrido unos 30,6 kilómetros desde las capas altas de la atmósfera hasta el suelo.

El resultado permitió a RHINOSHIELD exhibir las características de AirX, incluida su estrategia de fabricación con un único material, que la compañía vincula también con una mayor facilidad de reciclaje.

De todos modos, el experimento no significa que cualquier caída cotidiana pueda tener el mismo resultado. La orientación del teléfono, la velocidad y la superficie contra la que impacte son factores determinantes.

Aun así, el dato central quedó registrado: un iPhone 17 Pro cayó desde 30.607 metros sin paracaídas y sobrevivió al impacto. Y fue récord.