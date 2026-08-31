Un iPhone 17 Pro fue lanzado desde 30.607 metros de altura sobre el norte de Suecia y sometido a una prueba extrema: descendió sin paracaídas hasta una zona deshabitada cercana a Kiruna. El teléfono sobrevivió y el experimento terminó con un reconocimiento de los Récord Guinness.
Tiraron un iPhone desde 30.607 metros de altura y pasó algo inesperado hasta para los Récord Guinness
El iPhone cayó sin paracaídas desde la estratósfera. Tras cinco horas de búsqueda, fue encontrado. Es récord Guinness
La demostración fue organizada por RHINOSHIELD junto con la compañía aeroespacial británica Sent Into Space. El objetivo era poner a prueba la resistencia de la funda AirX, aunque las condiciones del ensayo fueron especialmente exigentes.
El smartphone fue llevado hasta la estratósfera mediante un globo y luego liberado para que cayera libremente. Una de las condiciones establecidas era que la funda fuera la primera parte del conjunto en entrar en contacto con el suelo.
La altura alcanzada equivale a más de tres veces la altitud habitual de crucero de un avión comercial. Además de soportar el impacto final, el dispositivo tuvo que atravesar condiciones de baja temperatura y presión atmosférica. Antes del lanzamiento se realizaron pruebas específicas para comprobar su comportamiento frente a esos cambios.
La protagonista del experimento fue la AirX, una funda fabricada, según RHINOSHIELD, a partir de un único material. Su diseño toma como referencia principios de los airbags de los automóviles y de los sistemas de amortiguación por aire utilizados en el calzado.
Cinco horas para encontrar el iPhone perdido y Récord Guinness consumado
El lanzamiento se realizó cerca del Centro Espacial de Esrange, en una extensa zona restringida del norte de Suecia destinada a operaciones aeroespaciales y vuelos a gran altura.
La elección del lugar permitió minimizar los riesgos para otras personas, pero generó un problema posterior: encontrar el teléfono después de la caída. Aunque el equipo había seguido su trayectoria, la zona estimada de aterrizaje tenía dos kilómetros de extensión.
Los responsables del operativo recorrieron el terreno durante más de cinco horas hasta localizar finalmente el iPhone cerca de Kiruna, el 24 de junio.
El resultado fue el dato que buscaban. De acuerdo con Guinness World Records, el teléfono había sobrevivido al descenso y fue recuperado intacto.
El organismo reconoció oficialmente el intento como el récord correspondiente a la mayor caída de un teléfono móvil protegido por una funda sobre formaciones terrestres naturales. En total, el dispositivo había recorrido unos 30,6 kilómetros desde las capas altas de la atmósfera hasta el suelo.
El resultado permitió a RHINOSHIELD exhibir las características de AirX, incluida su estrategia de fabricación con un único material, que la compañía vincula también con una mayor facilidad de reciclaje.
De todos modos, el experimento no significa que cualquier caída cotidiana pueda tener el mismo resultado. La orientación del teléfono, la velocidad y la superficie contra la que impacte son factores determinantes.
Aun así, el dato central quedó registrado: un iPhone 17 Pro cayó desde 30.607 metros sin paracaídas y sobrevivió al impacto. Y fue récord.
En pocas palabras
- iPhone en caída libre: un iPhone 17 Pro cayó 30.607 metros sin paracaídas.
- Récord Guinness: el dispositivo sobrevivió al impacto y a las extremas condiciones, logrando un récord.
- Prueba de resistencia: el experimento validó la eficacia de la funda AirX en condiciones extremas.