En la preparación artesanal de una mayonesa entran en juego algunos puntos de seguridad alimentaria que en las mayonesas industriales se controlan en el proceso por medio de aparatos o procedimientos térmicos específicos. En casa no se tienen los mismos cuidados.

¿Por qué la mayonesa casera de huevo puede ser peligrosa?

Dentro de la lista de bacterias u organismos peligrosos presentes en los alimentos, destaca una bacteria popular causante de intoxicaciones alimentarias que van de leves a severas: la salmonella.

El consumo de huevos contaminados con salmonella puede causar salmonelosis, una infección bacteriana. Cuando preparamos una mayonesa con huevos crudos que no han pasado por un proceso previo de pasteurización, corremos el riesgo de intoxicación.

La salmonella es una bacteria presente en los alimentos crudos.

Por eso, antes de saber cuánto tiempo dura la mayonesa en la heladera, hay que pensar en los pasos previos de elaboración y seguridad. Siempre hay que pasteurizar los huevos antes de preparar la mayonesa, calentándolos en agua a 60°C durante 4 minutos.

También se puede hacer mayonesa con huevos cocidos, que no tiene el mismo sabor, pero es mucho más segura.

¿Cuánto tiempo se puede guardar la mayonesa casera en la heladera?

Más allá de la pasteurización, hay que considerar que la mayonesa casera no tiene conservantes ni aditivos industriales como la mayonesa de supermercado.

La mayonesa se guarda siempre en la heladera, en un frasco bien cerrado y en la zona más fría del equipo. Si la hiciste con huevo crudo, solo dura 24 horas. Si la mayonesa es de huevo cocido, se puede almacenar por 4 días.

No consumas la mayonesa si tienes dudas o si han pasado más de 24 horas.

Si pasan más de 24 horas desde su preparación, si pierde la cadena de frío, presenta olores extraños, cambios de textura o separación de fases, no la consumas. Evita siempre que niños menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con defensas bajas consuman una mayonesa de huevo crudo.