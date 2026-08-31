Raúl Rufeil inauguró tres nuevos playones deportivos y anunció un secundario para deportistas

Los nuevos espacios incluyen dos playones de 36 por 20 metros y uno de 46 por 20 metros. Cuentan con accesos de hormigón, iluminación, trabajos de pintura y equipamiento para la práctica deportiva.

El complejo incorpora además una tribuna principal de ocho gradas, con oficinas y depósitos en su interior, otras tres tribunas de menores dimensiones y redes de protección para separar los distintos sectores.

La nueva infraestructura permitirá ampliar las posibilidades de entrenamiento y actividad para deportistas, escuelas, profesores y organizaciones de Palmira, que desde ahora cuentan con más espacios preparados específicamente para la práctica deportiva.

A partir de 2027, se suma un colegio secundario para jóvenes deportistas que busquen compatibilizar estudios y competencias.

Un secundario pensado para quienes entrenan y compiten

La principal novedad anunciada durante la inauguración fue la incorporación, a partir de 2027, de un colegio secundario orientado especialmente a deportistas de alto rendimiento.

La propuesta buscará que los jóvenes puedan sostener sus estudios sin tener que resignar entrenamientos, viajes o competencias.

El esquema contempla una modalidad principalmente presencial y la posibilidad de incorporar instancias virtuales cuando las exigencias deportivas dificulten la asistencia regular.

El objetivo es que los jóvenes que desarrollan una actividad competitiva puedan continuar su formación educativa mientras avanzan en su carrera deportiva.

Del acto participaron el intendente de General San Martín, Raúl Rufeil; el delegado municipal de Palmira, Ángel Bottero; el intendente de Junín, Mario Abed; el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar; autoridades provinciales y municipales, deportistas y profesores.

Del acto participaron el intendente de General San Martín, Raúl Rufeil; el delegado municipal de Palmira, Ángel Bottero; el intendente de Junín, Mario Abed; el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar; autoridades provinciales y municipales, deportistas y profesores.

Más infraestructura deportiva para Palmira

El complejo continuará ampliándose. Entre las obras previstas se encuentra la construcción de un polideportivo cubierto, mientras también comenzaron las gestiones para incorporar una pileta olímpica destinada a actividades acuáticas.

Estas iniciativas buscan aumentar la cantidad de disciplinas que puedan desarrollarse en el predio y, a futuro, mejorar las condiciones para recibir encuentros y competencias de mayor escala.

Durante la inauguración, Raúl Rufeil vinculó el desarrollo del complejo con otras inversiones realizadas en Palmira.

“Palmira era una localidad postergada por más de tres décadas. Estábamos en deuda con todo lo que el departamento tenía y estamos trabajando fuertemente para recomponer su estatus”, señaló el intendente.

El jefe comunal mencionó además la reciente inauguración del microhospital y distintas acciones vinculadas con educación y formación laboral.

“Es un trabajo integral y en conjunto con los vecinos”, sostuvo.

Con los tres nuevos playones ya habilitados, Palmira amplía su infraestructura deportiva y suma un proyecto que apunta especialmente a los jóvenes: combinar mejores espacios para entrenar con una propuesta educativa adaptada a quienes desarrollan deporte de alto rendimiento.