Expo Bodas y Fiestas reunió más de 2.500 paquetes de pañales para el Hospital Notti

La cuarta edición de Expo Bodas y Fiestas no solo reunió propuestas, servicios y tendencias para quienes están por celebrar un momento especial. También dejó una importante muestra de solidaridad: más de 2.500 paquetes de pañales fueron recolectados durante el encuentro y serán destinados a los niños y niñas que son atendidos en el Hospital Pediátrico Humberto Notti.
El evento convocó a más de 3.000 personas y reunió a 52 expositores que adquirieron su espacio comercial, junto con otros 40 expositores solidarios que decidieron sumarse a la iniciativa. La propuesta incluyó además foodtrucks, entre ellos Arabiam, Bianco y Nero, y un sector de juegos para niños en el patio del Espacio Arizu, que completó una jornada pensada para disfrutar en familia.
Cuando celebrar también significa ayudar
La entrada a la Expo tuvo un propósito especial: quienes ingresaron pudieron hacerlo acercando pañales para colaborar con el Hospital Notti.
La respuesta de los participantes superó las expectativas y permitió reunir más de 2.500 paquetes, que serán entregados en su totalidad al hospital para acompañar a los niños y niñas que reciben atención allí.
A esta iniciativa se sumaron también los expositores solidarios de Fundación Grupo América, que acompañaron la colecta y formaron parte de esta acción que puso la solidaridad en el centro del encuentro.
Detrás de cada donación, un gran trabajo
Para que cada uno de esos paquetes pudiera llegar a destino hubo también un importante trabajo detrás de escena. Los alumnos de Academia Amelie fueron los encargados de recibir, ordenar y preparar las donaciones reunidas durante las jornadas.
A ellos se sumaron distintas empresas y proveedores locales que acompañaron la realización de la Expo a través de canjes: Los Alquimistas, a cargo del catering; Ilumina Fest, con la decoración; Guillermo Sleme, con el mobiliario; El Dedal, con las telas para el fondo; Castillo Group's, con los tótems; y Lupa DJ, con la técnica y la iluminación.
Una Expo que también se contó en vivo
La propuesta tuvo además una importante cobertura periodística y audiovisual, con presencia de distintos referentes de la comunicación y notas en vivo durante las jornadas.
La transmisión por streaming estuvo a cargo de 4K Multimedia, mientras que la producción de contenidos contó con el trabajo de Erica Gómez, José Di María y Lucas Castro.
Así, Expo Bodas y Fiestas cerró una nueva edición combinando celebración, encuentro y solidaridad. Porque detrás de cada propuesta para celebrar hay también una oportunidad para ayudar, y esta vez fueron miles los pañales que transformaron una entrada en un gesto concreto para los niños y niñas del Hospital Notti.
En pocas palabras
- Expo Bodas y Fiestas: La 4° edición en Godoy Cruz tuvo récord de 3.000 asistentes y 52 expositores.
- Acción solidaria: Se recolectaron más de 2.500 paquetes de pañales para el Hospital Notti.
- Apoyo a la comunidad: El evento combinó oferta comercial con una destacada contribución benéfica.