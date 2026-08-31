Expo Bodas y Fiestas reunió más de 2.500 paquetes de pañales para el Hospital Notti

La respuesta de los participantes superó las expectativas y permitió reunir más de 2.500 paquetes, que serán entregados en su totalidad al hospital para acompañar a los niños y niñas que reciben atención allí.

A esta iniciativa se sumaron también los expositores solidarios de Fundación Grupo América, que acompañaron la colecta y formaron parte de esta acción que puso la solidaridad en el centro del encuentro.

Barbarita Vila, directora de la Fundación Grupo América, junto a la conductora Gisela Campos en Expo Bodas y Fiestas 2026.

Detrás de cada donación, un gran trabajo

Para que cada uno de esos paquetes pudiera llegar a destino hubo también un importante trabajo detrás de escena. Los alumnos de Academia Amelie fueron los encargados de recibir, ordenar y preparar las donaciones reunidas durante las jornadas.

A ellos se sumaron distintas empresas y proveedores locales que acompañaron la realización de la Expo a través de canjes: Los Alquimistas, a cargo del catering; Ilumina Fest, con la decoración; Guillermo Sleme, con el mobiliario; El Dedal, con las telas para el fondo; Castillo Group's, con los tótems; y Lupa DJ, con la técnica y la iluminación.

Una Expo que también se contó en vivo

La propuesta tuvo además una importante cobertura periodística y audiovisual, con presencia de distintos referentes de la comunicación y notas en vivo durante las jornadas.

La transmisión por streaming estuvo a cargo de 4K Multimedia, mientras que la producción de contenidos contó con el trabajo de Erica Gómez, José Di María y Lucas Castro.

Así, Expo Bodas y Fiestas cerró una nueva edición combinando celebración, encuentro y solidaridad. Porque detrás de cada propuesta para celebrar hay también una oportunidad para ayudar, y esta vez fueron miles los pañales que transformaron una entrada en un gesto concreto para los niños y niñas del Hospital Notti.