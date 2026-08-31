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Expo Bodas y Fiestas reunió más de 2.500 paquetes de pañales para el Hospital Notti

La 4° edición de Expo Bodas & Fiestas, realizada en el Espacio Arizu, de Godoy Cruz, dejó una convocatoria de más de 3.000 participantes

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
Expo Bodas y Fiestas se convirtió en uno de los eventos más concurridos del sector con un plus, la gran cruzada solidaria para el Notti.

Expo Bodas y Fiestas se convirtió en uno de los eventos más concurridos del sector con un plus, la gran cruzada solidaria para el Notti.

La cuarta edición de Expo Bodas y Fiestas no solo reunió propuestas, servicios y tendencias para quienes están por celebrar un momento especial. También dejó una importante muestra de solidaridad: más de 2.500 paquetes de pañales fueron recolectados durante el encuentro y serán destinados a los niños y niñas que son atendidos en el Hospital Pediátrico Humberto Notti.

El evento convocó a más de 3.000 personas y reunió a 52 expositores que adquirieron su espacio comercial, junto con otros 40 expositores solidarios que decidieron sumarse a la iniciativa. La propuesta incluyó además foodtrucks, entre ellos Arabiam, Bianco y Nero, y un sector de juegos para niños en el patio del Espacio Arizu, que completó una jornada pensada para disfrutar en familia.

Lo último de las tendencias en trajes de novia pasó por la pasarela de la Expo Bodas y Fiestas 2026 en el Espacio Arizu.

Lo último de las tendencias en trajes de novia pasó por la pasarela de la Expo Bodas y Fiestas 2026 en el Espacio Arizu.

Cuando celebrar también significa ayudar

La entrada a la Expo tuvo un propósito especial: quienes ingresaron pudieron hacerlo acercando pañales para colaborar con el Hospital Notti.

La respuesta de los participantes superó las expectativas y permitió reunir más de 2.500 paquetes, que serán entregados en su totalidad al hospital para acompañar a los niños y niñas que reciben atención allí.

A esta iniciativa se sumaron también los expositores solidarios de Fundación Grupo América, que acompañaron la colecta y formaron parte de esta acción que puso la solidaridad en el centro del encuentro.

Barbarita Vila, directora de la Fundación Grupo América, junto a la conductora Gisela Campos en Expo Bodas y Fiestas 2026.

Barbarita Vila, directora de la Fundación Grupo América, junto a la conductora Gisela Campos en Expo Bodas y Fiestas 2026.

Detrás de cada donación, un gran trabajo

Para que cada uno de esos paquetes pudiera llegar a destino hubo también un importante trabajo detrás de escena. Los alumnos de Academia Amelie fueron los encargados de recibir, ordenar y preparar las donaciones reunidas durante las jornadas.

A ellos se sumaron distintas empresas y proveedores locales que acompañaron la realización de la Expo a través de canjes: Los Alquimistas, a cargo del catering; Ilumina Fest, con la decoración; Guillermo Sleme, con el mobiliario; El Dedal, con las telas para el fondo; Castillo Group's, con los tótems; y Lupa DJ, con la técnica y la iluminación.

Una Expo que también se contó en vivo

La propuesta tuvo además una importante cobertura periodística y audiovisual, con presencia de distintos referentes de la comunicación y notas en vivo durante las jornadas.

La transmisión por streaming estuvo a cargo de 4K Multimedia, mientras que la producción de contenidos contó con el trabajo de Erica Gómez, José Di María y Lucas Castro.

Así, Expo Bodas y Fiestas cerró una nueva edición combinando celebración, encuentro y solidaridad. Porque detrás de cada propuesta para celebrar hay también una oportunidad para ayudar, y esta vez fueron miles los pañales que transformaron una entrada en un gesto concreto para los niños y niñas del Hospital Notti.

En pocas palabras

  • Expo Bodas y Fiestas: La 4° edición en Godoy Cruz tuvo récord de 3.000 asistentes y 52 expositores.
  • Acción solidaria: Se recolectaron más de 2.500 paquetes de pañales para el Hospital Notti.
  • Apoyo a la comunidad: El evento combinó oferta comercial con una destacada contribución benéfica.
Resumen generado por Thinkindot AI

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