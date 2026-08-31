Reabrió el Paso Cristo Redentor de forma exclusiva para el transporte de cargas

Tras las nevadas volvieron a abrir el Paso Cristo Redentor.

Esquema de circulación y horario de invierno en el Paso Cristo Redentor

Según el comunicado oficial emitido por el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, el cruce continuará operando bajo el esquema de horario de invierno hasta nuevo aviso. La franja operativa de circulación habilitada en el sector argentino para el transporte de cargas abarca de 9 a 21, mientras que en el sector chileno el tránsito se organiza entre las 8 y las 20.

Las autoridades viales remarcaron que el mantenimiento del horario reducido responde a la necesidad de prevenir incidentes durante las horas de menor temperatura, cuando la presencia de hielo sobre la calzada representa un peligro severo.

Condiciones climáticas y prevenciones en el Paso Cristo Redentor

El contexto meteorológico en la zona cordillerana requiere extremar la precaución al conducir. Los partes vigentes señalan la presencia de viento, posibilidad de voladuras de nieve y formación de capas heladas sobre la superficie de la Ruta Nacional 7.

Ante este escenario, se mantiene la exigencia estricta de portación obligatoria de cadenas en todos los vehículos pesados. Desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras recomendaron a los transportistas planificar adecuadamente el itinerario y consultar el estado del corredor a través de los canales oficiales antes de subir hacia a alta montaña.