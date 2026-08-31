Las coordinaciones de Argentina y Chile dispusieron este lunes la apertura del Paso Cristo Redentor únicamente para el transporte de carga a partir de las 11. La decisión se tomó tras evaluar los informes técnicos de ambas vialidades nacionales en un contexto condicionado por las contingencias climáticas en la alta montaña.
Reabrió el Paso Cristo Redentor de forma exclusiva para el transporte de cargas
Desde las 11 el cruce a Chile por el Paso Cristo Redentor es únicamente para camiones y bajo horario de invierno previsto para el túnel
Apertura del Paso Cristo Redentor para transporte pesado
El cruce internacional quedó habilitado a las 11 (hora de Argentina) y 10 (hora de Chile) en ambos sentidos de circulación. La medida apunta prioritariamente a descongestionar el flujo de transporte pesado que permanecía detenido en los puntos de control fronterizos y en la villa de Uspallata tras las últimas nevadas.
Por el momento, las autoridades resolvieron mantener la restricción para vehículos particulares y el turismo. Las evaluaciones técnicas y de seguridad vial sobre las calzadas continúan de forma permanente para determinar cuándo se podrá extender la habilitación al resto de los usuarios.
Esquema de circulación y horario de invierno en el Paso Cristo Redentor
Según el comunicado oficial emitido por el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, el cruce continuará operando bajo el esquema de horario de invierno hasta nuevo aviso. La franja operativa de circulación habilitada en el sector argentino para el transporte de cargas abarca de 9 a 21, mientras que en el sector chileno el tránsito se organiza entre las 8 y las 20.
Las autoridades viales remarcaron que el mantenimiento del horario reducido responde a la necesidad de prevenir incidentes durante las horas de menor temperatura, cuando la presencia de hielo sobre la calzada representa un peligro severo.
Condiciones climáticas y prevenciones en el Paso Cristo Redentor
El contexto meteorológico en la zona cordillerana requiere extremar la precaución al conducir. Los partes vigentes señalan la presencia de viento, posibilidad de voladuras de nieve y formación de capas heladas sobre la superficie de la Ruta Nacional 7.
Ante este escenario, se mantiene la exigencia estricta de portación obligatoria de cadenas en todos los vehículos pesados. Desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras recomendaron a los transportistas planificar adecuadamente el itinerario y consultar el estado del corredor a través de los canales oficiales antes de subir hacia a alta montaña.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: habilitado desde las 11 solo para transporte de cargas.
- Restricción Vehicular: continúa vigente para autos particulares y turismo por seguridad.
- Horario de Invierno: el cruce opera bajo esquema reducido hasta nuevo aviso.