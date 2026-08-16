La comunidad científica emitió un aviso respecto al desarrollo del fenómeno climático conocido como "El Súper Niño", el cual registrará una intensidad inusitada producto de un calentamiento prolongado de las aguas del Océano Pacífico. De acuerdo con los especialistas, las alteraciones se extenderán hasta el otoño de 2027 y provocarán precipitaciones por encima de las marcas históricas, alta humedad y un incremento notable en el riesgo de tormentas severas con granizo y fuertes ráfagas en todo el país.
San Martín insta a contratar el seguro agrícola ante el riesgo de tormentas severas por el "Súper Niño"
Advierten sobre tormentas inusuales con granizo y fuertes ráfagas por el "Súper Niño". San Martín pidió a los productores contratar el seguro
Aunque la mayor severidad se concentrará en la región centro-este y el Litoral argentino, la provincia de Mendoza experimentará un fuerte impacto en sus oasis cultivados a lo largo de la primavera y el verano próximos.
Prevención departamental para resguardar la producción
Frente a la amenaza que representan las contingencias climáticas inusuales para la economía rural, San Martín resolvió priorizar la protección del sector productivo local. Las autoridades provinciales ya habían señalado semanas atrás la urgencia de adecuar la infraestructura hídrica ante el aumento de los caudales y precipitaciones proyectadas.
En esa misma línea, el director de Desarrollo Económico del municipio esteño, Julio Acevedo, expresó la honda preocupación del ejecutivo comunal por el inminente inicio de la temporada de tormentas.
Fuerte llamado a los productores locales
Desde el área económica del municipio emitieron una recomendación urgente dirigida a todos los agricultores, vitivinicultores y finqueros de la zona para que adhieran sin demoras a la cobertura del Seguro Agrícola provincial. La iniciativa busca que los trabajadores de la tierra anticipen la contratación de las pólizas antes del inicio formal de la temporada de contingencias, garantizando una herramienta de auxilio frente a la eventualidad de inclemencias severas.
El objetivo central de esta medida preventiva es amortiguar el severo impacto financiero que generan los fenómenos extremos y evitar la quiebra de las explotaciones agrícolas familiares y pymes del departamento. Ante la alta probabilidad de que se registren intensas mangas de piedra y lluvias torrenciales, contar con este respaldo resulta indispensable para proteger el capital de trabajo y asegurar la continuidad operativa de las fincas afectadas.
En pocas palabras
- Alerta climática: Advirten sobre tormentas inusuales y granizo por el