San Martín insta a contratar el seguro agrícola ante el riesgo de tormentas severas por el "Súper Niño"

En esa misma línea, el director de Desarrollo Económico del municipio esteño, Julio Acevedo, expresó la honda preocupación del ejecutivo comunal por el inminente inicio de la temporada de tormentas.

San Martín busca resguardar su economía rural frente a las contingencias climáticas anunciadas para la temporada.

Fuerte llamado a los productores locales

Desde el área económica del municipio emitieron una recomendación urgente dirigida a todos los agricultores, vitivinicultores y finqueros de la zona para que adhieran sin demoras a la cobertura del Seguro Agrícola provincial. La iniciativa busca que los trabajadores de la tierra anticipen la contratación de las pólizas antes del inicio formal de la temporada de contingencias, garantizando una herramienta de auxilio frente a la eventualidad de inclemencias severas.

Ante la amenaza de tormentas inusuales, el municipio del Este prioriza la defensa de sus productores locales.

El objetivo central de esta medida preventiva es amortiguar el severo impacto financiero que generan los fenómenos extremos y evitar la quiebra de las explotaciones agrícolas familiares y pymes del departamento. Ante la alta probabilidad de que se registren intensas mangas de piedra y lluvias torrenciales, contar con este respaldo resulta indispensable para proteger el capital de trabajo y asegurar la continuidad operativa de las fincas afectadas.