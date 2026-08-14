Raúl Rufeil exhibió su gestión en la Nación para atraer nuevas inversiones a San Martín

Raúl Rufeil se reunió con el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Foto: gentileza

En todas estas actividades, el intendente Raúl Rufeil potenció la marca San Martín, y acentuó el concepto de crecimiento que ofrece el departamento a través del corredor Bioceánico y el Pasip-Polo Logístico, como arietes en un programa de desarrollo regional.

Criterio lógico

Esta visita de gestión en CABA, responde a un criterio lógico: los proyectos de mayor escala no necesariamente deben recaer de manera exclusiva sobre recursos municipales, cuando existen posibilidades de articulación con otros niveles del Estado.

La búsqueda de financiamiento y cooperación externa constituye una herramienta para ampliar la capacidad de inversión del departamento sin trasladar todo el esfuerzo al presupuesto municipal.

Paralelamente, el Municipio mantiene distintos frentes de obra y servicios en ejecución dentro del departamento y continúa desarrollando herramientas de regularización destinadas a mejorar el cumplimiento tributario.

Obras en marcha

Específicamente, y aún en un contexto de caída de recursos para las instituciones oficiales, el plan de obras 2026 sigue su marcha con el reasfaltado de calles, el crecimiento de la Escuela de Oficios Municipal “Manuel Belgrano”, el Complejo Deportivo Palmira y la extensión de la red de agua potable en los distritos, al igual que las ciclovías.

Además, le da impulso al Polo Logístico al norte del PASIP, con la mirada puesta en el futuro departamental.

En paralelo, abona los sueldos en tiempo y forma, en el marco paritario que lleva adelante con el sindicato municipal. La Comuna de San Martín tiene sus cuentas al día con los proveedores y este año ha seguido aumentando el parque automotor con la adquisición de nuevas unidades (llegan a 80 durante su gestión), sin tener que hacer uso de los llamados adelantos coparticipables.

“Para San Martín, ampliar la presencia institucional ante Provincia y Nación significa utilizar las herramientas disponibles, para el desarrollo del departamento”, señaló Raúl Rufeil, quien consideró muy positivo su viaje.