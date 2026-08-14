El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, abrió una nueva etapa de articulación con autoridades nacionales al concretar una intensa agenda de trabajo, esta semana, en Buenos Aires. La estrategia apuntó a ampliar las fuentes de inversión para proyectos en el departamento y preservar los recursos locales de prestación de servicios y las responsabilidades propias del municipio, para el desarrollo local.
Raúl Rufeil exhibió su gestión en la Nación para atraer nuevas inversiones a San Martín
El intendente de San Martín mantuvo reuniones de trabajo en el Congreso y con funcionarios del Ejecutivo nacional. El objetivo central fue captar inversiones y cooperación externa para sostener el plan de obras 2026, potenciar el Polo Logístico y cuidar las finanzas municipales
Por ello, Raúl Rufeil desarrolló esta semana una agenda institucional en el Congreso de la Nación, donde se reunió con el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y presentó ante legisladores nacionales distintas capacidades y oportunidades del departamento mendocino.
También lo hizo con los senadores nacionales Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera y el diputado nacional Guillermo Montenegro. Al igual, mantuvo entrevistas con funcionarios de Vialidad Nacional, Defensa del Consumidor, Subsecretaría de Deportes y Subsecretaría de Comercio.
En todas estas actividades, el intendente Raúl Rufeil potenció la marca San Martín, y acentuó el concepto de crecimiento que ofrece el departamento a través del corredor Bioceánico y el Pasip-Polo Logístico, como arietes en un programa de desarrollo regional.
Criterio lógico
Esta visita de gestión en CABA, responde a un criterio lógico: los proyectos de mayor escala no necesariamente deben recaer de manera exclusiva sobre recursos municipales, cuando existen posibilidades de articulación con otros niveles del Estado.
La búsqueda de financiamiento y cooperación externa constituye una herramienta para ampliar la capacidad de inversión del departamento sin trasladar todo el esfuerzo al presupuesto municipal.
Paralelamente, el Municipio mantiene distintos frentes de obra y servicios en ejecución dentro del departamento y continúa desarrollando herramientas de regularización destinadas a mejorar el cumplimiento tributario.
Obras en marcha
Específicamente, y aún en un contexto de caída de recursos para las instituciones oficiales, el plan de obras 2026 sigue su marcha con el reasfaltado de calles, el crecimiento de la Escuela de Oficios Municipal “Manuel Belgrano”, el Complejo Deportivo Palmira y la extensión de la red de agua potable en los distritos, al igual que las ciclovías.
Además, le da impulso al Polo Logístico al norte del PASIP, con la mirada puesta en el futuro departamental.
En paralelo, abona los sueldos en tiempo y forma, en el marco paritario que lleva adelante con el sindicato municipal. La Comuna de San Martín tiene sus cuentas al día con los proveedores y este año ha seguido aumentando el parque automotor con la adquisición de nuevas unidades (llegan a 80 durante su gestión), sin tener que hacer uso de los llamados adelantos coparticipables.
“Para San Martín, ampliar la presencia institucional ante Provincia y Nación significa utilizar las herramientas disponibles, para el desarrollo del departamento”, señaló Raúl Rufeil, quien consideró muy positivo su viaje.