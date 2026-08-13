El Club del Manager lanza su Escuela de Líderes en Mendoza: capacitación estratégica dictada por managers para managers

Bajo la consigna "Aprendé liderazgo con quienes lideran todos los días", el programa se diferencia por un cuerpo docente compuesto por 24 managers en ejercicio, todos miembros activos del Club, quienes compartirán sus "buenas prácticas" y desafíos cotidianos en la conducción de equipos.

Aval Internacional y Excelencia Académica

La formación cuenta con el respaldo de la consultora internacional HDIM Human Dimension, liderada por el reconocido consultor Marcelo Martínez Abraham, experto en Change Management con más de 15 años de trayectoria en empresas de clase mundial.