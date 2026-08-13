Mendoza suma una propuesta disruptiva para el mundo de los negocios. La Fundación El Club del Manager presentó oficialmente su Escuela de Liderazgo, un espacio diseñado específicamente para gerentes, mandos medios y empresarios que buscan perfeccionar su gestión a través de experiencias reales y no solo teoría.
El Club del Manager lanza su Escuela de Líderes en Mendoza: capacitación estratégica dictada por managers para managers
La Fundación El Club del Manager lanza un programa inédito de 8 módulos con el aval internacional de HDIM. Las clases inician el 21 de agosto en Espacio Lodo y las inscripciones ya están abiertas
Bajo la consigna "Aprendé liderazgo con quienes lideran todos los días", el programa se diferencia por un cuerpo docente compuesto por 24 managers en ejercicio, todos miembros activos del Club, quienes compartirán sus "buenas prácticas" y desafíos cotidianos en la conducción de equipos.
Aval Internacional y Excelencia Académica
La formación cuenta con el respaldo de la consultora internacional HDIM Human Dimension, liderada por el reconocido consultor Marcelo Martínez Abraham, experto en Change Management con más de 15 años de trayectoria en empresas de clase mundial.
El Programa: 8 módulos para transformar la gestión
La currícula está estructurada para cubrir las competencias críticas que demanda el mercado actual:
- Liderazgo Personal: El diseño del líder que lidera (21/08).
- Conversaciones de Alto Impacto: Construcción de relaciones que generan resultados (11/09).
- Desarrollar Personas: El líder como coach para hacer crecer a otros (25/09).
- Performance bajo presión: Cómo conducir cuando más importa (09/10).
- Influencia y Negociación: El arte estratégico de lograr acuerdos (23/10).
- Liderazgo y Gestión para Resultados: Transformar la visión en ejecución (13/11).
- Pensamiento Estratégico: Inteligencia de contexto para anticipar el futuro (27/11).
- Gestión del Cambio: Cierre del programa y herramientas de adaptación (04/12).
Ubicación y Beneficios Los encuentros tendrán un formato presencial y se desarrollarán en el Aula Magna de Espacio Lodo. Al finalizar, los asistentes recibirán una certificación conjunta de la Fundación El Club del Manager y HDIM Human Dimension.
¿Cómo inscribirse?
La primera cohorte comienza este 21 de agosto y cuenta con cupos limitados. Aquellos interesados en asegurar su lugar pueden solicitar información y acceder a descuentos especiales comunicándose al WhatsApp +54 9 2612 137840 o vía mail a [email protected]
En pocas palabras
- Capacitación Ejecutiva: la Fundación El Club del Manager lanza una Escuela de Líderes en Mendoza.
- Aval Internacional: el programa cuenta con el respaldo de la consultora HDIM Human Dimension.
- Inscripciones Abiertas: las clases inician el 21 de agosto; los interesados pueden contactarse vía WhatsApp o email.