En Tupungato se honrará al General San Martín renovando el compromiso de mantener vivo su legado

El próximo viernes se prevé que comience el evento a las 14.30h en el establecimiento educativo Juan García del Río; la ceremonia contará con la participación de la Banda Militar Talcahuano -perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 11 “General Las Heras”- que aportará su música y tradición a las canciones patrias y momentos significativos del homenaje como será la Promesa de Lealtad a la Bandera Provincial que protagonizarán estudiantes de cuarto grado de la institución anfitriona.

Izamiento de Banderas Lunes 17 de agosto | 10h Plaza Departamental General San Martín

En tanto, el lunes 17 de agosto, a las 10h, se realizará el izamiento de la Bandera Nacional y Provincial en la Plaza departamental General San Martín, como parte de la conmemoración del aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria.