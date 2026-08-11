En Tupungato se honrará al General San Martín renovando el compromiso de mantener vivo su legado

La Municipalidad de Tupungato y la comunidad educativa de la Esc. Juan García del Río invita a vecinas y vecinos a acompañar ambas propuestas, para reconocer la figura del Gral. San Martín y sus valores que son transversales a las generaciones presentes y futuras para tener un país próspero guiado desde el trabajo, el respeto y el amor.
Cronograma de actividades en Tupungato
La primera jornada será el Acto Oficial que se realizará el viernes 14 de agosto en la Escuela Juan García del Río en el distrito El Zampalito a partir de las 14.30h, mientras que el lunes 17 tendrá lugar el izamiento de Banderas en la Plaza Departamental General San Martín a las 10h.
Acto Oficial Viernes 14 de agosto | 14.30h Escuela Juan García del Río
El próximo viernes se prevé que comience el evento a las 14.30h en el establecimiento educativo Juan García del Río; la ceremonia contará con la participación de la Banda Militar Talcahuano -perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 11 “General Las Heras”- que aportará su música y tradición a las canciones patrias y momentos significativos del homenaje como será la Promesa de Lealtad a la Bandera Provincial que protagonizarán estudiantes de cuarto grado de la institución anfitriona.
Izamiento de Banderas Lunes 17 de agosto | 10h Plaza Departamental General San Martín
En tanto, el lunes 17 de agosto, a las 10h, se realizará el izamiento de la Bandera Nacional y Provincial en la Plaza departamental General San Martín, como parte de la conmemoración del aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria.
En pocas palabras
- Tupungato conmemorará el 176° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Habrá dos encuentros: un Acto Oficial el viernes 14 y un izamiento de Banderas el lunes 17.
- Los eventos buscan renovar el compromiso con el legado del General San Martín, destacando sus valores.