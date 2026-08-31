En medio del Caribe, en el archipiélago de las Bahamas, se encuentra South Andros, una isla alejada de los principales centros turísticos de América Latina. Allí, una familia canadiense decidió cambiar por completo su vida para devolverle el esplendor a aquel lugar.
Llegaron con sus cuatro hijos a una isla remota de América Latina y convirtieron un resort abandonado en un paraíso de lujo
Una familia canadiense convirtió un resort abandonado en las Bahamas en un paraíso de lujo, transformando la isla South Andros en un nuevo destino turístico.
La historia comenzó en 2017, cuando Bryan y Sarah Baeumler viajaron a las Bahamas junto a sus cuatro hijos. Durante el viaje llegaron a la isla South Andros y conocieron un complejo turístico construido en la década de 1960 que llevaba años abandonado.
El desafío de reconstruir una isla
En lugar de continuar con sus vacaciones, la pareja vio una oportunidad en la isla y decidió comprar la propiedad para transformarla en un nuevo resort. El lugar que encontraron los Baeumler no estaba listo para recibir turistas. El antiguo complejo en el corazón de América Latina se encontraba deteriorado después de años sin funcionar y necesitaba una renovación prácticamente completa.
La familia decidió entonces instalarse en la isla mientras avanzaban las obras. Bryan, constructor y personalidad televisiva canadiense, se encargó de buena parte de los trabajos de reconstrucción, mientras Sarah participó en el diseño y desarrollo del proyecto. Durante alrededor de dos años, la familia tuvo que convivir con las dificultades de llevar adelante una obra de grandes dimensiones en una isla remota.
El antiguo resort volvió a abrir sus puertas
El proyecto incluyó la recuperación de las antiguas instalaciones y la creación de nuevos espacios destinados al turismo. La transformación fue registrada por HGTV en el programa Renovation Island, que mostró tanto las obras como la vida cotidiana de la familia en South Andros.
El antiguo complejo fue transformado en Caerula Mar Club, un resort ubicado frente al océano en South Andros. El establecimiento abrió sus puertas en diciembre de 2019 y cuenta con habitaciones, suites, villas, restaurantes y espacios destinados al descanso. La propiedad ocupa unas 10 acres frente al mar.
La historia también trascendió las Bahamas y llegó a distintos países de América Latina a través de Renovation Island, el programa que mostró cómo una familia dejó atrás su vida en Canadá para reconstruir un resort en una remota isla del Caribe.
La construcción tampoco estuvo libre de problemas. Los huracanes afectaron el desarrollo de las obras y, poco después de la apertura, la pandemia de COVID-19 obligó al resort a cerrar temporalmente. Aun así, la familia consiguió convertir aquel antiguo complejo abandonado en un nuevo destino turístico.
En pocas palabras
- Familia canadiense: Transformó un resort abandonado en las Bahamas en un paraíso de lujo.
- Isla South Andros: Renovación total de un complejo turístico de los años 60.
- Caerula Mar Club: Nuevo destino turístico frente al océano, a pesar de obstáculos.