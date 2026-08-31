Llegaron con sus cuatro hijos a una isla remota de América Latina y convirtieron un resort abandonado en un paraíso de lujo

La familia decidió entonces instalarse en la isla mientras avanzaban las obras. Bryan, constructor y personalidad televisiva canadiense, se encargó de buena parte de los trabajos de reconstrucción, mientras Sarah participó en el diseño y desarrollo del proyecto. Durante alrededor de dos años, la familia tuvo que convivir con las dificultades de llevar adelante una obra de grandes dimensiones en una isla remota.

El antiguo resort volvió a abrir sus puertas

El proyecto incluyó la recuperación de las antiguas instalaciones y la creación de nuevos espacios destinados al turismo. La transformación fue registrada por HGTV en el programa Renovation Island, que mostró tanto las obras como la vida cotidiana de la familia en South Andros.

El antiguo complejo fue transformado en Caerula Mar Club, un resort ubicado frente al océano en South Andros. El establecimiento abrió sus puertas en diciembre de 2019 y cuenta con habitaciones, suites, villas, restaurantes y espacios destinados al descanso. La propiedad ocupa unas 10 acres frente al mar.

La historia también trascendió las Bahamas y llegó a distintos países de América Latina a través de Renovation Island, el programa que mostró cómo una familia dejó atrás su vida en Canadá para reconstruir un resort en una remota isla del Caribe.

La construcción tampoco estuvo libre de problemas. Los huracanes afectaron el desarrollo de las obras y, poco después de la apertura, la pandemia de COVID-19 obligó al resort a cerrar temporalmente. Aun así, la familia consiguió convertir aquel antiguo complejo abandonado en un nuevo destino turístico.