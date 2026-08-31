“Estamos buscando a todas aquellas personas que deseen hacer familia con una adolescente de 16 años, quien reside en Mendoza. Lo primero que se percibe de "L" es la predisposición para dialogar, mostrándose atenta, curiosa y a la vez decidida.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 16 años
adEl Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una adolescente de 16 años
Al definirse lo hace mencionando ser una persona sensible, que prefiere escuchar antes que hablar y a la que le gusta salir a caminar, hacer las compras del día,cocinar cosas dulces, comenta que le salen muy ricas las donas y la pastafrola; y todo aquello que impica la estética física.
Además le gusta jugar al fútbol, bailar folclore (asistía a un curso de dicho estilo), escuchar música como Ricky Martin, Romeo Santos y Ulises Bueno y ver novelas como "El sultán" y "Elif", también ver videos de bailes en la red social TikTok. Respecto de su futuro menciona que quisiera estudiar para ser maestra jardinera y conocer la cancha de River.
En cuanto a sus vínculos es una adolescente que se relaciona con sus amigas del hogar y de la escuela y con su madrina institucional. Cuando se imagina siendo parte de una familia lo hace "ayudándolos con la limpieza de la casa, charlando, tomando mates. Con personas que sean agradables y que a veces, cuando lo necesite, respeten mi espacio. También me gustaría que me enseñen a ser maestra". Finalmente cabe mencionar que se encuentra en tratamiento piscológico.
Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.
En pocas palabras
- Llamado provincial: el Registro Provincial de Adopción busca familia para una adolescente de 16 años.
- Intereses de la adolescente: le gusta el fútbol, el folklore, la música y la repostería. Sueña con ser maestra jardinera.
- Contacto para adopción: personas interesadas deben comunicarse al 2616799541 para una entrevista.