Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 16 años

Al definirse lo hace mencionando ser una persona sensible, que prefiere escuchar antes que hablar y a la que le gusta salir a caminar, hacer las compras del día,cocinar cosas dulces, comenta que le salen muy ricas las donas y la pastafrola; y todo aquello que impica la estética física.

Además le gusta jugar al fútbol, bailar folclore (asistía a un curso de dicho estilo), escuchar música como Ricky Martin, Romeo Santos y Ulises Bueno y ver novelas como "El sultán" y "Elif", también ver videos de bailes en la red social TikTok. Respecto de su futuro menciona que quisiera estudiar para ser maestra jardinera y conocer la cancha de River.