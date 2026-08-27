Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 12 años

“D” tiene 12 años es una adolescente que tiende a ser retraída, reservada y silenciosa sin embargo si se le facilita el espacio logra transmitir sus sentimientos, necesidades e intereses a través del diálogo. Asiste con entusiasmo a una escuela de educación especial como así también semanalmente a un Centro de Día donde recibe tratamiento psicológico y psicopedagógico, con adherencia positiva.

Suele adaptarse con facilidad a sus rutinas establecidas y constantes y cumplirlas sin dificultad. Se gestionó y obtuvo su certificado único de discapacidad (CUD) con el objetivo de poder garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Actualmente asiste a danza con gran entusiasmo. Participa de las actividades organizadas por personal auxiliar o instituciones de la comunidad. Tiene un vínculo afectivo con su hermana menor, con quien convive en el Hogar. Si bien cada una tiene sus horarios y actividades, están atentas entre ellas y en la cotidianeidad del Hogar comparten espacios y dinámicas juntas.