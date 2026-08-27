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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 12 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de 12 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Martín se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia de “D” (inicial de su nombre).

“D” tiene 12 años es una adolescente que tiende a ser retraída, reservada y silenciosa sin embargo si se le facilita el espacio logra transmitir sus sentimientos, necesidades e intereses a través del diálogo. Asiste con entusiasmo a una escuela de educación especial como así también semanalmente a un Centro de Día donde recibe tratamiento psicológico y psicopedagógico, con adherencia positiva.

Suele adaptarse con facilidad a sus rutinas establecidas y constantes y cumplirlas sin dificultad. Se gestionó y obtuvo su certificado único de discapacidad (CUD) con el objetivo de poder garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Actualmente asiste a danza con gran entusiasmo. Participa de las actividades organizadas por personal auxiliar o instituciones de la comunidad. Tiene un vínculo afectivo con su hermana menor, con quien convive en el Hogar. Si bien cada una tiene sus horarios y actividades, están atentas entre ellas y en la cotidianeidad del Hogar comparten espacios y dinámicas juntas.

Buscamos una familia que con cariño y paciencia pueda acompañar a “D” en su crecimiento, que pueda acompañarla en sus necesidades materiales y psicoafectivas y en los desafíos que implica su situación Local del Tribunal: Calle Prolongación 9 de Julio y Chubut - 3° piso – I.R. - Gral. San Martín, Mza. - Tel. Tutelar: +549 263 – 4532103 actual. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y conocer un poco más de “D” pueden comunicarse para acordar una entrevista al siguiente correo: [email protected].

En pocas palabras

  • Llamado a la adopción: el Juzgado de Familia de San Martín convoca a familias para una niña de 12 años.
  • Perfil de la niña: es retraída y reservada, asiste a escuela especial y recibe tratamiento psicológico.
  • Contacto para interesados: quienes deseen adoptar deben comunicarse al correo [email protected] para acordar una entrevista.
Resumen generado por Thinkindot AI

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