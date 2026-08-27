En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Martín se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia de “D” (inicial de su nombre).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 12 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de 12 años
“D” tiene 12 años es una adolescente que tiende a ser retraída, reservada y silenciosa sin embargo si se le facilita el espacio logra transmitir sus sentimientos, necesidades e intereses a través del diálogo. Asiste con entusiasmo a una escuela de educación especial como así también semanalmente a un Centro de Día donde recibe tratamiento psicológico y psicopedagógico, con adherencia positiva.
Suele adaptarse con facilidad a sus rutinas establecidas y constantes y cumplirlas sin dificultad. Se gestionó y obtuvo su certificado único de discapacidad (CUD) con el objetivo de poder garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Actualmente asiste a danza con gran entusiasmo. Participa de las actividades organizadas por personal auxiliar o instituciones de la comunidad. Tiene un vínculo afectivo con su hermana menor, con quien convive en el Hogar. Si bien cada una tiene sus horarios y actividades, están atentas entre ellas y en la cotidianeidad del Hogar comparten espacios y dinámicas juntas.
Buscamos una familia que con cariño y paciencia pueda acompañar a “D” en su crecimiento, que pueda acompañarla en sus necesidades materiales y psicoafectivas y en los desafíos que implica su situación Local del Tribunal: Calle Prolongación 9 de Julio y Chubut - 3° piso – I.R. - Gral. San Martín, Mza. - Tel. Tutelar: +549 263 – 4532103 actual. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y conocer un poco más de “D” pueden comunicarse para acordar una entrevista al siguiente correo: [email protected].
En pocas palabras
- Llamado a la adopción: el Juzgado de Familia de San Martín convoca a familias para una niña de 12 años.
- Perfil de la niña: es retraída y reservada, asiste a escuela especial y recibe tratamiento psicológico.
- Contacto para interesados: quienes deseen adoptar deben comunicarse al correo [email protected] para acordar una entrevista.