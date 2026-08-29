Qué hacer con la comida de la heladera y el freezer si se corta la luz

Las precauciones son un poco distintas para heladera y freezer, pero tienen algunos puntos en común. Todo esto está pensado específicamente para que los alimentos no pierdan la cadena de frío de la comida y, por lo tanto, no se produzcan consumos inseguros que a la larga pueden generar enfermedades de transmisión alimentaria.

La comida en el freezer y la heladera se tiene que mantener bien cerrada para que no se vaya el frío.

Lo primero y principal es mantener la heladera y el freezer cerrados y no abrir las puertas mientras permanezca el corte de luz. Una apertura puede generar salida de frío interior y pérdida de cadena de frío.

Organiza bien los alimentos del freezer para que el frío quede concentrado en un punto. Si está lleno, basta con no abrirlo; si, contrariamente, está medio vacío, hay que agrupar la comida formando un iglú para retener la temperatura.

Si los cortes son mayores a 4 horas, conviene poner los alimentos perecederos en heladeras portátiles con hielo.

Los alimentos de la heladera soportan bien unas 4 horas, mientras que los del freezer pueden soportar unos 3 días. Pero ojo, existe una regla de oro para estos casos: si la luz vuelve y los alimentos del freezer tienen cristales de hielo y están bien fríos, se pueden volver a congelar.

Cuando vuelva la luz, realiza una evaluación individual alimento por alimento. Ante la menor duda, sospecha, olor raro, aspecto extraño o textura que no cierra, la norma es muy clara: desecha el alimento.

Comida que primero se echa a perder cuando se va la luz