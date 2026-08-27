Así se afila un cuchillo de cocina con un objeto que se usa todos los días y no es una piedra de afilar

Afilar un cuchillo no requiere de herramientas profesionales. Con un poco de dedicación y un simple paso a paso, se puede alcanzar un filo óptimo para realizar todo tipo de tareas en la cocina.

Cuchillo bien afilado con una taza

Las tazas, pocillos o tazones de cerámica sirven perfectamente para afilar un cuchillo, gracias al anillo rugoso y sin esmaltar de la parte inferior.

Esa franja circular de cerámica porosa actúa exactamente igual que una piedra de afilar fina: abrasa el metal del filamento y remueve la capa gastada, enderezando la hoja.

Cuchillo bien afilado, paso a paso