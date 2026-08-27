Así se afila un cuchillo de cocina con un objeto que se usa todos los días y no es una piedra de afilar

En casa siempre hay un cuchillo de cocina que no corta y ha perdido el filo con el paso de los años. Para que corte y cumpla bien su función, se recomienda afilarlo con un objeto que tenemos en casa y no es una piedra afilar, con lo que se suele realizar esta tarea.
Un cuchillo que corta bien y está afilado, ayuda a prevenir accidentes ya que, al utilizarlo, se ejerce una fuerza extra y es ahí donde aparecen los accidentes domésticos.
Este objeto para afilarlo está al alcance de todos y lo utilizamos todos los días.
Afilar un cuchillo no requiere de herramientas profesionales. Con un poco de dedicación y un simple paso a paso, se puede alcanzar un filo óptimo para realizar todo tipo de tareas en la cocina.
Cuchillo bien afilado con una taza
Las tazas, pocillos o tazones de cerámica sirven perfectamente para afilar un cuchillo, gracias al anillo rugoso y sin esmaltar de la parte inferior.
Esa franja circular de cerámica porosa actúa exactamente igual que una piedra de afilar fina: abrasa el metal del filamento y remueve la capa gastada, enderezando la hoja.
Cuchillo bien afilado, paso a paso
- Colocar la taza boca abajo sobre una superficie plana y firme. Para evitar que se deslice y cause un accidente, apoyar sobre un repasador húmedo o un paño de cocina.
- Sostener el cuchillo con firmeza e inclina la hoja formando un ángulo de 20 grados con respecto a la base de la taza.
- Deslizar la hoja desde la base (cerca del mango) hasta la punta, haciendo una ligera presión. El movimiento debe ser fluido, como si estuvieras intentando cortar una rodaja fina de la superficie de la taza.
- Repetir el proceso de 5 a 10 veces de cada lado de la hoja, manteniendo siempre el mismo ángulo.
- Una vez terminado el proceso, lavar el cuchillo con abundante agua y jabón para retirar el polvillo de metal sobrante.
En pocas palabras
- Cuchillos de cocina: Se pueden afilar con objetos cotidianos y no solo con piedras.
- Método casero: Se utiliza la base de cerámica de una taza para devolver el filo a la hoja.
- Procedimiento: Inclina la hoja a 20 grados y deslízala sobre la base rugosa de la taza, repitiendo el movimiento.