86 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $479.080,05

3.104 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000

LA SEGUNDA

10 - 14 - 25 - 30 - 37 - 39

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.239.950.578)

15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.746.725,60

680 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $18.176,86

REVANCHA

08 - 10 - 22 - 30 - 36 - 37

POZO VACANTE 6 aciertos ($5.363.333.568)

SIEMPRE SALE

20 - 23 - 24 - 28 - 35 - 39

1 ganador con 6 aciertos, cada uno cobrará $369.455.580 (Gualeguay, provincia de Entre Ríos)

POZO EXTRA

05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 16 - 22 - 23 - 25 - 26 - 30 - 36 - 37 - 39

930 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $215.053,76

Quini 6: los resultados del sorteo 3403 del miércoles 26 de agosto.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: