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Quini 6: los resultados del sorteo 3403 del miércoles 26 de agosto

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3403 del miércoles 26 de agosto

Quini 6: los resultados del sorteo 3403 del miércoles 26 de agosto

El Quini 6 realiza este miércoles 26 de agosto de 2026 el sorteo 3403, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3403 del miércoles 26 de agosto

  • TRADICIONAL

05 - 09 - 11 - 16 - 23 - 26

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.00)

86 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $479.080,05

3.104 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000

  • LA SEGUNDA

10 - 14 - 25 - 30 - 37 - 39

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.239.950.578)

15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.746.725,60

680 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $18.176,86

  • REVANCHA

08 - 10 - 22 - 30 - 36 - 37

POZO VACANTE 6 aciertos ($5.363.333.568)

  • SIEMPRE SALE

20 - 23 - 24 - 28 - 35 - 39

1 ganador con 6 aciertos, cada uno cobrará $369.455.580 (Gualeguay, provincia de Entre Ríos)

  • POZO EXTRA

05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 16 - 22 - 23 - 25 - 26 - 30 - 36 - 37 - 39

930 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $215.053,76

Quini 6: los resultados del sorteo 3403 del mi&eacute;rcoles 26 de agosto.

Quini 6: los resultados del sorteo 3403 del miércoles 26 de agosto.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

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