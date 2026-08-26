El Quini 6 realiza este miércoles 26 de agosto de 2026 el sorteo 3403, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3403 del miércoles 26 de agosto
- TRADICIONAL
05 - 09 - 11 - 16 - 23 - 26
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.00)
86 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $479.080,05
3.104 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000
- LA SEGUNDA
10 - 14 - 25 - 30 - 37 - 39
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.239.950.578)
15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.746.725,60
680 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $18.176,86
- REVANCHA
08 - 10 - 22 - 30 - 36 - 37
POZO VACANTE 6 aciertos ($5.363.333.568)
- SIEMPRE SALE
20 - 23 - 24 - 28 - 35 - 39
1 ganador con 6 aciertos, cada uno cobrará $369.455.580 (Gualeguay, provincia de Entre Ríos)
- POZO EXTRA
05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 16 - 22 - 23 - 25 - 26 - 30 - 36 - 37 - 39
930 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $215.053,76
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15