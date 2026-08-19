71 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $550.212,34

2.845 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.119,34

LA SEGUNDA

03 - 10 - 12 - 16 - 26 - 33

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.00)

47 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $831.171,83

2.258 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.190,22

REVANCHA

02 - 12 - 14 - 24 - 29 - 40

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.324.127.587)

SIEMPRE SALE

07 - 21 - 27 - 30 - 32 - 37

40 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.676.992,40

(12 de Buenos Aires, 2 de Corrientes, 2 de Capital Federal, 2 de Chubut, 2 de Santa Fe, 2 de Entre Ríos, 1 de La Rioja, 1 de San Juan, 1 de San Luis, 1 de Formosa, 1 de Córdoba, 1 de Santiago del Estero, 1 de Santa Cruz y 1 de Mendoza)

POZO EXTRA

01 - 02 - 03 - 06 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 24 - 25 - 26 - 29 - 33 - 40

961 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $208.116,55

Quini 6: los resultados del sorteo 3401 del miércoles 19 de agosto.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: