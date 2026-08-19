El Quini 6 realiza este miércoles 19 de agosto de 2026 el sorteo 3401, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3401 del miércoles 19 de agosto
- TRADICIONAL
01 - 02 - 06 - 10 - 17 - 25
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.00)
71 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $550.212,34
2.845 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.119,34
- LA SEGUNDA
03 - 10 - 12 - 16 - 26 - 33
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.00)
47 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $831.171,83
2.258 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.190,22
- REVANCHA
02 - 12 - 14 - 24 - 29 - 40
POZO VACANTE 6 aciertos ($4.324.127.587)
- SIEMPRE SALE
07 - 21 - 27 - 30 - 32 - 37
40 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.676.992,40
(12 de Buenos Aires, 2 de Corrientes, 2 de Capital Federal, 2 de Chubut, 2 de Santa Fe, 2 de Entre Ríos, 1 de La Rioja, 1 de San Juan, 1 de San Luis, 1 de Formosa, 1 de Córdoba, 1 de Santiago del Estero, 1 de Santa Cruz y 1 de Mendoza)
- POZO EXTRA
01 - 02 - 03 - 06 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 24 - 25 - 26 - 29 - 33 - 40
961 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $208.116,55
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15