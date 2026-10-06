Cómo mezclar pegamento y bicarbonato para tapar agujeros en las paredes de casa

El secreto detrás de este método radica en la química simple: al unir pegamento con bicarbonato de sodio, se genera una reacción inmediata que actúa como un sólido relleno plástico. Lejos de ser una simple pegada superficial, este compuesto endurece en cuestión de segundos.

Con esta mezcla, puedes arreglar una serie de imperfecciones en tu casa.

Paso a paso: cómo aplicar la mezcla en las paredes de casa

Para llevar adelante este truco de manera segura y eficiente en cualquier ambiente del hogar, es fundamental seguir una serie de recomendaciones prácticas: