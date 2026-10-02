Compró el Quini 6, no revisó la boleta y perdió una fortuna: qué pasó con los $143 millones

El pozo acumulado ascendía a la impactante suma de $143.739.755,39. Una cifra capaz de cambiarle el rumbo financiero a cualquiera y solucionar de un plumazo cualquier tipo de deuda o proyecto pendiente.

Los días comenzaron a correr en el calendario y el ganador nunca apareció.

No obstante, el gran inconveniente se desató cuando los días comenzaron a correr en el calendario y el flamante ganador nunca apareció por las oficinas de la lotería para validar su ticket.

El vencimiento del plazo y el destino de los millones

Las reglas del juego son terminantes y no contemplan excepciones por olvidos. Cada apostador cuenta con un plazo legal estricto para presentarse con el comprobante físico original y reclamar su premio. Al cumplirse el plazo sin noticias del titular de la boleta, el derecho al cobro caducó por completo.

Ante la ausencia del ganador y la imposibilidad legal de entregar el dinero fuera de término, las autoridades confirmaron qué sucederá con los fondos. Al tratarse de un premio vacante por negligencia en el cobro, la impactante fortuna acumulada de los millones no se pierde en la nada, sino que será destinada de manera íntegra a incrementar los pozos de futuros sorteos oficiales en el Quini 6.