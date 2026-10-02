Compró el Quini 6, no revisó la boleta y perdió una fortuna: qué pasó con los $143 millones

Comprar un ticket del Quini 6 y guardarlo en el bolsillo o en la billetera sin prestarle demasiada atención es un hábito frecuente entre quienes prueban su suerte cada semana.
Esta vez, esa pequeña desatención se convirtió en una pesadilla económica para un apostador. La historia ocurrió en Neuquén, donde un vecino se convirtió en el ganador indiscutido de una fortuna millonaria, aunque jamás se enteró de la noticia.
Quini 6: los números de la suerte que nadie reclamó
El bolillero del Quini 6 se alineó a su favor de manera perfecta en una de las jugadas más esperadas. Los números que salieron sorteados fueron el 40, 30, 09, 18, 01 y 16. La boleta ganadora se había emitido en una agencia oficial situada dentro de una sucursal del tradicional supermercado La Anónima.
El pozo acumulado ascendía a la impactante suma de $143.739.755,39. Una cifra capaz de cambiarle el rumbo financiero a cualquiera y solucionar de un plumazo cualquier tipo de deuda o proyecto pendiente.
No obstante, el gran inconveniente se desató cuando los días comenzaron a correr en el calendario y el flamante ganador nunca apareció por las oficinas de la lotería para validar su ticket.
El vencimiento del plazo y el destino de los millones
Las reglas del juego son terminantes y no contemplan excepciones por olvidos. Cada apostador cuenta con un plazo legal estricto para presentarse con el comprobante físico original y reclamar su premio. Al cumplirse el plazo sin noticias del titular de la boleta, el derecho al cobro caducó por completo.
Ante la ausencia del ganador y la imposibilidad legal de entregar el dinero fuera de término, las autoridades confirmaron qué sucederá con los fondos. Al tratarse de un premio vacante por negligencia en el cobro, la impactante fortuna acumulada de los millones no se pierde en la nada, sino que será destinada de manera íntegra a incrementar los pozos de futuros sorteos oficiales en el Quini 6.
En pocas palabras
- Ganador de Quini 6: un apostador en Neuquén ganó $143 millones pero no reclamó el premio.
- Números sorteados: los números de la suerte fueron 40, 30, 09, 18, 01 y 16.
- Destino del premio: los millones no reclamados se destinarán a futuros pozos del Quini 6.