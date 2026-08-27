AUH de ANSES en septiembre: montos confirmados de cobro directo y la clave para liberar el 20% acumulado

Esta prestación, que funciona desde hace 16 años, representa la red de protección social con mayor alcance en el país: llega a 2,5 millones de titulares y cubre de manera directa a 4,3 millones de niños y adolescentes.

Escalas de septiembre: cuánto se deposita en mano por cada hijo

Del total de la prestación liquidada por ANSES, los beneficiarios cobran mensualmente el 80% de forma directa en sus cuentas bancarias, mientras que el 20% restante es retenido por el organismo hasta la acreditación anual de controles pediátricos, vacunación y asistencia escolar.