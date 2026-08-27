La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el valor de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) que regirá durante septiembre de 2026. El esquema de asistencia social recibirá un incremento del 2,11%, resultado de aplicar la fórmula de movilidad mensual vinculada con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio (2,1%) ponderada con dos decimales para determinar el importe exacto.
AUH de ANSES en septiembre: montos confirmados de cobro directo y la clave para liberar el 20% acumulado
El reajuste del 2,11% basado en la inflación de julio fija las nuevas escalas directas para 2,5 millones de familias. Las cifras exactas en mano, el porcentaje retenido y el procedimiento digital para presentar la Libreta desde el celular.
Esta prestación, que funciona desde hace 16 años, representa la red de protección social con mayor alcance en el país: llega a 2,5 millones de titulares y cubre de manera directa a 4,3 millones de niños y adolescentes.
Escalas de septiembre: cuánto se deposita en mano por cada hijo
Del total de la prestación liquidada por ANSES, los beneficiarios cobran mensualmente el 80% de forma directa en sus cuentas bancarias, mientras que el 20% restante es retenido por el organismo hasta la acreditación anual de controles pediátricos, vacunación y asistencia escolar.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $123.221,55
- Asignación por Embarazo (AUE): $123.221,55
- AUH por Hijo con Discapacidad; $401.226,62
Trámite virtual: cómo destrabar el 20% retenido de la Libreta AUH
Para cobrar el saldo acumulado del 20%, los titulares deben completar la carga digital de la Libreta AUH a través de la plataforma Mi ANSES:
- Consulta de estado: ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a la sección Hijos > Libreta AUH y revisar qué controles restan acreditar.
- Descarga del documento: en caso de requerir validación de salud o educación, hacer clic en "Generar Libreta" para descargar la planilla oficial.
- Certificación presencial: imprimir la planilla en una sola hoja con buena calidad y llevarla al centro de salud o establecimiento escolar correspondiente para ser completada con firma y sello.
- Captura digital de la planilla: tomar una fotografía clara del formulario sobre una superficie plana e iluminada, verificando que los cuatro bordes negros sean visibles, que esté en formato JPG y pese menos de 3 MB.
- Carga en la plataforma: reingresar al menú Hijos > Libreta AUH, seleccionar "Subir Libreta AUH" y adjuntar la imagen. El procedimiento se da por finalizado al recibir la confirmación por correo electrónico.
En pocas palabras
- Aumento confirmado: Los beneficiarios de la AUH recibirán un incremento del 2,11% en septiembre.
- Nuevos montos: Los montos a cobrar por la AUH y AUE serán de $123.221,55.
- Presentación de la Libreta: Se detalla el procedimiento digital para cargar la Libreta AUH en Mi ANSES.