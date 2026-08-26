Jubilaciones de ANSES en septiembre 2026: cuál es el monto final con aumento y la escala del bono proporcional

Haber mínimo básico: $428.591,22

$428.591,22 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Total de bolsillo bruto: $498.591,22

Escala del bono proporcional para haberes intermedios

Para los jubilados que perciben ingresos superiores al haber mínimo pero inferiores al techo de $498.591,22, el bono extraordinario se liquida de forma proporcional y decreciente de modo tal de completar esa cifra máxima:

Haber de $440.000: percibe un bono de $58.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).

percibe un bono de (Total a cobrar: $498.591,22). Haber de $450.000: percibe un bono de $48.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).

percibe un bono de (Total a cobrar: $498.591,22). Haber de $460.000: percibe un bono de $38.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).

percibe un bono de (Total a cobrar: $498.591,22). Haber de $470.000: percibe un bono de $28.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).

percibe un bono de (Total a cobrar: $498.591,22). Haber de $480.000: percibe un bono de $18.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).

percibe un bono de (Total a cobrar: $498.591,22). Haber de $490.000: percibe un bono de $8.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).

Calendario de pagos de septiembre por terminación de DNI

Las acreditaciones de ANSES se desplegarán a partir del martes 8 de septiembre según la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: