La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los nuevos valores que percibirán los jubilados y pensionados durante septiembre de 2026. La actualización mensual aplica un incremento del 2,1% sobre los haberes de agosto, en concordancia con el último registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Jubilaciones de ANSES en septiembre 2026: cuál es el monto final con aumento y la escala del bono proporcional
Con la suba del 2,1% por movilidad y la continuidad del refuerzo económico de $70.000, los haberes mínimos alcanzarán un total de $498.591,22. El detalle de las escalas de cobro para jubilados con ingresos medios y el cronograma completo de pagos.
En paralelo, el Poder Ejecutivo ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a los titulares de menores ingresos, fijando un nuevo piso previsional para el noveno mes del año.
Jubilación mínima en septiembre: monto básico y cobro total
A partir del reajuste por movilidad, el haber mínimo previsional pasa de $419.775,93 a $428.591,22. Quienes perciben esta escala reciben el bono extraordinario completo de $70.000, alcanzando un haber bruto consolidado de $498.591,22.
- Haber mínimo básico: $428.591,22
- Bono extraordinario: $70.000
- Total de bolsillo bruto: $498.591,22
Escala del bono proporcional para haberes intermedios
Para los jubilados que perciben ingresos superiores al haber mínimo pero inferiores al techo de $498.591,22, el bono extraordinario se liquida de forma proporcional y decreciente de modo tal de completar esa cifra máxima:
- Haber de $440.000: percibe un bono de $58.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
- Haber de $450.000: percibe un bono de $48.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
- Haber de $460.000: percibe un bono de $38.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
- Haber de $470.000: percibe un bono de $28.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
- Haber de $480.000: percibe un bono de $18.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
- Haber de $490.000: percibe un bono de $8.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
Calendario de pagos de septiembre por terminación de DNI
Las acreditaciones de ANSES se desplegarán a partir del martes 8 de septiembre según la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI):
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo:
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
En pocas palabras
- ANSES actualiza jubilaciones: Haberes mínimos alcanzan $498.591,22 en septiembre 2026 con aumento y bono.
- Detalle de cobros: Se detalla la escala del bono proporcional para haberes intermedios hasta el tope de $498.591,22.
- Calendario de pagos: Cronograma completo de acreditaciones según terminación de DNI para jubilados y pensionados.