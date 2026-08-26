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Jubilaciones de ANSES en septiembre 2026: cuál es el monto final con aumento y la escala del bono proporcional

Con la suba del 2,1% por movilidad y la continuidad del refuerzo económico de $70.000, los haberes mínimos alcanzarán un total de $498.591,22. El detalle de las escalas de cobro para jubilados con ingresos medios y el cronograma completo de pagos.

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Jubilaciones de ANSES en septiembre 2026: cuál es el monto final con aumento y la escala del bono proporcional

Jubilaciones de ANSES en septiembre 2026: cuál es el monto final con aumento y la escala del bono proporcional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los nuevos valores que percibirán los jubilados y pensionados durante septiembre de 2026. La actualización mensual aplica un incremento del 2,1% sobre los haberes de agosto, en concordancia con el último registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

En paralelo, el Poder Ejecutivo ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a los titulares de menores ingresos, fijando un nuevo piso previsional para el noveno mes del año.

Jubilación mínima en septiembre: monto básico y cobro total

A partir del reajuste por movilidad, el haber mínimo previsional pasa de $419.775,93 a $428.591,22. Quienes perciben esta escala reciben el bono extraordinario completo de $70.000, alcanzando un haber bruto consolidado de $498.591,22.

  • Haber mínimo básico: $428.591,22
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total de bolsillo bruto: $498.591,22

Escala del bono proporcional para haberes intermedios

Para los jubilados que perciben ingresos superiores al haber mínimo pero inferiores al techo de $498.591,22, el bono extraordinario se liquida de forma proporcional y decreciente de modo tal de completar esa cifra máxima:

  • Haber de $440.000: percibe un bono de $58.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
  • Haber de $450.000: percibe un bono de $48.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
  • Haber de $460.000: percibe un bono de $38.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
  • Haber de $470.000: percibe un bono de $28.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
  • Haber de $480.000: percibe un bono de $18.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).
  • Haber de $490.000: percibe un bono de $8.591,22 (Total a cobrar: $498.591,22).

Calendario de pagos de septiembre por terminación de DNI

Las acreditaciones de ANSES se desplegarán a partir del martes 8 de septiembre según la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

En pocas palabras

  • ANSES actualiza jubilaciones: Haberes mínimos alcanzan $498.591,22 en septiembre 2026 con aumento y bono.
  • Detalle de cobros: Se detalla la escala del bono proporcional para haberes intermedios hasta el tope de $498.591,22.
  • Calendario de pagos: Cronograma completo de acreditaciones según terminación de DNI para jubilados y pensionados.
Resumen generado por Thinkindot AI

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