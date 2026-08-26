Jubilaciones de ANSES: cuánto se cobra en septiembre de 2026 con el aumento confirmado

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán en septiembre de 2026 un incremento del 2,11%. La recomposición se calcula mediante la fórmula de movilidad mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registrado por el INDEC (2,1%), tomando los dos decimales para definir la cifra exacta de liquidación.
Escala previsional de septiembre 2026: haberes base, bono y total a cobrar
La actualización porcentual reajusta la jubilación mínima, el haber máximo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.
La escala con el desglose de conceptos queda configurada de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $428.633,20 + $70.000 de bono: $498.633,20
- Jubilación máxima: $2.884.395,56
- PUAM: $342.906,55 + $70.000: $412.906,55
- PNC (Invalidez / Vejez): $300.043,23 + $70.000: $370.043,23
Cómo se entrega el bono previsional de $70.000
El refuerzo económico extraordinario de $70.000 se deposita de forma automática en la misma cuenta y fecha de cobro de la prestación habitual:
- Suma completa: está destinada a quienes perciben el haber mínimo previsional, titulares de la PUAM y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
- Suma proporcional: los jubilados con haberes superiores a la mínima que no superen los $498.633,20 perciben un monto escalar hasta alcanzar ese tope.
Paso a paso: cómo tramitar la jubilación en ANSES
Quienes cuenten con los años de aportes y la edad requerida pueden dar inicio al trámite de retiro mediante los canales oficiales:
- Acceso: ingresar al sitio oficial de ANSES en la sección Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Revisión de aportes: consultar la solapa Trabajo > Consultar Historia Laboral para comprobar que los registros estén asentados.
- Documentación: de registrarse faltantes, presentar certificaciones de servicios, recibos de sueldo antiguos, carnet de obra social o Declaración Jurada, sumado al Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones.
- Turno: agendar una cita presencial en la oficina de ANSES elegida y acudir el día asignado con el DNI.
En pocas palabras
- ANSES: Jubilados recibirán un aumento del 2,11% en septiembre de 2026.
- Bono: Se pagará un refuerzo de $70.000 de forma automática.
- Trámite: Se detalla el proceso para solicitar la jubilación en la web de ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI