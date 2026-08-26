Jubilaciones de ANSES: cuánto se cobra en septiembre de 2026 con el aumento confirmado

Escala previsional de septiembre 2026: haberes base, bono y total a cobrar

La actualización porcentual reajusta la jubilación mínima, el haber máximo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

La escala con el desglose de conceptos queda configurada de la siguiente manera: