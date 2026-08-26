Créditos hipotecarios: Luis Caputo anunció que se usarán fondos de ANSES para impulsar nuevas líneas

El fondo de ANSES para impulsar créditos hipotecarios

El titular del Palacio de Hacienda presentó una nueva líneade crédito hipotecario, impulsada a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Caputo explicó que el objetivo es que el FGS extienda el plazo de los depósitos que mantiene en los bancos y realice licitaciones para que las entidades puedan contar con más fondos disponibles para otorgar créditos hipotecarios.

"Desde el FGS -el fondo de ANSES-, que tiene como función, como parte de su mandato, hacer plazos fijos en bancos, lo que se va a estar haciendo es extender el plazo, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extenderlos a 1 año y 5 años y esto le va a permitir a los bancos acelerar fuertemente el nivel de créditos hipotecarios", dijo Caputo.

El ministro vinculó además esta medida con otra anunciada semanas atrás, que habilita a los bancos a otorgar créditos en dólares a personas jurídicas bajo determinadas condiciones: "De esta manera, estamos atacando tanto la oferta como la demanda. Vamos a empezar a ver desarrolladores que van a tener acceso al dólar a tasas más accesibles y por otro lado vamos a estar contribuyendo a que se genere más demanda, a través de estos créditos hipotecarios”, agregó.

“La combinación va a dar un gran impulso a la industria de la construcción, que venía rezagada”, sumó.

El FGS no asumirá el riesgo de los créditos

Por otra parte, Caputo aclaró que el fondo de la ANSES no será el encargado de asumir el riesgo crediticio de las familias que accedan a los préstamos. Esa responsabilidad quedará en manos de los bancos.

"El FGS no corre ningún riesgo", dijo Luis Caputo. "El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio", explicó.

El ministro anticipó: "Estamos apuntando a que la primera licitación sea la semana que viene, arrancando con $200.000 millones y ahí veríamos la evolución y en función de la rapidez de los bancos, haríamos nuevas licitaciones. Se harán a través de un sistema del Banco Central, que es quien brindará la asistencia técnica al FGS para organizar las subastas", anticipó.

Luis Caputo garantizó que el FGS de la ANSES no correrá ningún riesgo: "El riesgo es de los bancos que otorgan el crédito".

Cuánto necesita una familia para acceder al crédito hipotecario anunciado por Luis Caputo

El ministro Caputo dio un ejemplo sobre el monto al que podría acceder una familia con la nueva línea de créditos hipotecarios impulsada a través de los fondos de la ANSES: para una vivienda de 106.667 dólares, una familia debería presentar ingresos por $3.460.391 y la cuota inicial será de $865.089.

El ejemplo de crédito hipotecario que brindó el ministro Luis Caputo.

Cómo serán los créditos hipotecarios y para qué servirán

El programa tendrá un monto total de $2 billones, que se irá distribuyendo mediante licitaciones de $200.000 millones cada una. La primera está prevista para la próxima semana y servirá para evaluar la respuesta de los bancos.

Los depósitos del FGS que se liciten estarán ajustados por UVA más una tasa adicional y tendrán dos plazos posibles: un año, con un spread mínimo de 2,5%, o cinco años, con un spread mínimo de 4,5%. Cada banco podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada licitación y tendrá 90 días corridos para aplicar esos fondos.

En cuanto a los créditos hipotecarios que los bancos otorguen con ese fondeo, tendrán una tasa máxima de UVA + 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por crédito. Los préstamos estarán destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Iniciativas económicas en el Congreso

Las medidas se conocieron en la previa de una jornada clave en el Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con varias iniciativas. Entre ellas aparecen dos proyectos de fuerte contenido económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal.

El anuncio de Caputo se produce, además, en un contexto marcado por la suba del dólar estadounidense y con la atención puesta en otro indicador que comenzó a generar preocupación: el crecimiento de la morosidad.