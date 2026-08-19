Cornejo acordó con Caputo un "borrón y cuenta nueva" de deudas que deberá refrendar la Legislatura

Créditos a favor de Mendoza: el acuerdo reconoce acreencias a favor de la provincia por un total de $121.282 millones . Este monto incluye cerca de $80.000 millones destinados a la ejecución y cancelación de obras en las rutas nacionales 40 y 143 , sumado a $39.000 millones en compensaciones derivadas del Consenso Fiscal y $2.295 millones correspondientes a compromisos pendientes por obras de vivienda.

el acuerdo reconoce acreencias a favor de la provincia por un total de . Este monto incluye cerca de destinados a la ejecución y cancelación de obras en las , sumado a en compensaciones derivadas del Consenso Fiscal y correspondientes a compromisos pendientes por obras de vivienda. El saldo neto que pagará la provincia: tras el cruce de cuentas y la reprogramación de los anticipos financieros recibidos previamente para afrontar liquidez (que alcanzaron los $325.000 millones), queda un saldo neto de $212.153 millones que Mendoza deberá devolver a la Nación .

tras el cruce de cuentas y la reprogramación de los anticipos financieros recibidos previamente para afrontar liquidez (que alcanzaron los $325.000 millones), queda un . Plazos de pago y beneficio: Mendoza amortizará ese saldo deudor en cuotas con vencimiento hasta fines de 2027 . Se estima que la reestructuración de estos plazos otorgará un beneficio financiero neto para la provincia de $7.677 millones .

Mendoza amortizará ese saldo deudor en cuotas con vencimiento . Se estima que la reestructuración de estos plazos otorgará un beneficio financiero neto para la provincia de . Cierre de controversias judiciales: como contrapartida del ordenamiento financiero, ambas partes formalizan el desistimiento de demandas y causas judiciales en trámite ante la Corte Suprema de Justicia respecto a créditos controvertidos.

El acuerdo Mendoza-Nación debe ser ratificado en la Legislatura. Foto: Cámara de Diputados

El debate que se viene en la Casa de las leyes

Para que el esquema tenga validez definitiva, la Legislatura mendocina deberá ratificar el convenio firmado con la Nación.

El debate en el ámbito legislativo se centrará en analizar el plan de pagos hasta fines de 2027 para saldar el balance definitivo de $212.153 millones, el impacto positivo en las arcas provinciales, la reanudación de las obras viales clave y la renuncia a los litigios judiciales que la provincia mantenía contra la administración central.