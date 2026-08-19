El Gobierno de Mendoza y el Ministerio de Economía de la Nación formalizaron un acuerdo financiero enmarcado en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. A través del convenio suscripto el pasado 27 de julio entre el gobernador Alfredo Cornejo y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, ambas jurisdicciones avanzaron en un mecanismo de compensación mutua de deudas que reordena las cuentas públicas provinciales y nacionales.
Cornejo acordó con Caputo un "borrón y cuenta nueva" de deudas que deberá refrendar la Legislatura
Alfredo Cornejo y Luis Caputo firmaron la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas para compensación de pasivos, inclusión de fondos para rutas y el desistimiento de demandas judiciales
El texto del acuerdo ya fue enviado a la Legislatura provincial, donde deberá ser discutido y ratificado por senadores y diputados para cobrar efectividad legal.
Las cifras clave: créditos reconocidos y lo que devolverá Mendoza
El mecanismo busca saldar créditos y débitos acumulados entre ambas partes, con números concretos sobre la mesa:
- Créditos a favor de Mendoza: el acuerdo reconoce acreencias a favor de la provincia por un total de $121.282 millones. Este monto incluye cerca de $80.000 millones destinados a la ejecución y cancelación de obras en las rutas nacionales 40 y 143, sumado a $39.000 millones en compensaciones derivadas del Consenso Fiscal y $2.295 millones correspondientes a compromisos pendientes por obras de vivienda.
- El saldo neto que pagará la provincia: tras el cruce de cuentas y la reprogramación de los anticipos financieros recibidos previamente para afrontar liquidez (que alcanzaron los $325.000 millones), queda un saldo neto de $212.153 millones que Mendoza deberá devolver a la Nación.
- Plazos de pago y beneficio: Mendoza amortizará ese saldo deudor en cuotas con vencimiento hasta fines de 2027. Se estima que la reestructuración de estos plazos otorgará un beneficio financiero neto para la provincia de $7.677 millones.
- Cierre de controversias judiciales: como contrapartida del ordenamiento financiero, ambas partes formalizan el desistimiento de demandas y causas judiciales en trámite ante la Corte Suprema de Justicia respecto a créditos controvertidos.
El debate que se viene en la Casa de las leyes
Para que el esquema tenga validez definitiva, la Legislatura mendocina deberá ratificar el convenio firmado con la Nación.
El debate en el ámbito legislativo se centrará en analizar el plan de pagos hasta fines de 2027 para saldar el balance definitivo de $212.153 millones, el impacto positivo en las arcas provinciales, la reanudación de las obras viales clave y la renuncia a los litigios judiciales que la provincia mantenía contra la administración central.
En pocas palabras
- Acuerdo financiero: Mendoza y Nación firmaron un convenio de compensación de deudas y obras.
- Créditos provinciales: se reconocieron $121.282 millones para rutas y viviendas, con un pago neto de $212.153 millones a la Nación.
- Ratificación legislativa: el acuerdo deberá ser aprobado por la Legislatura provincial para tener validez legal.