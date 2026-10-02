Cornejo defendió la industria del vino: "No es como vender soja"

Al analizar la situación de la vitivinicultura, Cornejo no esquivó la realidad y reconoció que existe “un problema estructural que está ocurriendo en el mundo”. Esta baja sostenida del consumo, que también afecta a potencias productoras históricas como Francia, España e Italia, encuentra en la Argentina un obstáculo adicional: la situación local “se mezcla” con el tipo de cambio.

No obstante, el gobernador defendió enfáticamente la competitividad del sector y la estrategia de internacionalización que han llevado adelante las bodegas emblemáticas de la provincia. "Han hecho su tarea", aseguró Cornejo, destacando que haberse instalado previamente en los mercados internacionales las protege, en gran medida, de esta coyuntura desfavorable.

Para marcar las complejidades comerciales de la industria, el mandatario trazó un paralelismo contundente frente al escenario agroexportador tradicional. “Vender vino no es como vender soja. Hay que conseguir distribuidores, compradores, fidelizar a esos compradores”, explicó. Si bien admitió que pueden haber existido "errores de gestión" en algunas marcas específicas, se mostró optimista y sostuvo que la actividad “tiene muchas posibilidades de seguir dando empleo, inversiones y trabajo en la provincia y en el país”.

El reclamo de Cornejo al gobierno nacional

En el plano político-económico, Cornejo aprovechó la entrevista para pedirle a la Casa Rosada un giro en su estrategia hacia las economías regionales. Concretamente, el gobernador solicitó que a la lograda estabilidad macroeconómica se le sume urgentemente “un enfoque productivista” pensado para el interior.

En su diagnóstico, el titular del Ejecutivo provincial describió que el crecimiento económico registrado durante el 2025 fue sumamente “desparejo”. Según detalló, el repunte de la actividad estuvo concentrado casi exclusivamente en el petróleo y el gas no convencional de Vaca Muerta (Neuquén) y en la pampa húmeda, mientras que el resto de los sectores productivos retrocedió. Fiel a su estilo directo, Cornejo sentenció: “Negar los datos no ayuda en nada”.

Impacto del modelo económico en las pymes vitivinícolas

El reclamo buscó visibilizar la realidad de la región centro y oeste del país, que hoy padece el enfriamiento del mercado interno. "Provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza sufrimos este cambio de modelo, que sabemos que es positivo en el mediano y en el largo plazo, pero que en la primera etapa nuestras pymes están sufriendo”, alertó desde la capital francesa.

Para cerrar su análisis, el gobernador mendocino dejó en claro que la salida a esta crisis sectorial requiere de un acompañamiento estatal inteligente. En ese sentido, advirtió que acelerar un crecimiento más parejo y equitativo en todo el territorio argentino “es una responsabilidad de la macro” y de los instrumentos de política económica que debe desplegar el gobierno nacional.