Cornejo se sumó a la reunión con Santilli en París para negociar la eliminación de las PASO

La cena organizada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los 12 gobernadores en París se realizó en la Embajada de Argentina en París. Foto: Noticias Argentinas

La Casa Rosada busca asegurarse los votos

El gobierno de Javier Milei trabaja para conseguir en el Congreso los votos necesarios para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o, en su defecto, volver a suspenderlas para las elecciones de 2027.

Según fuentes oficiales que participaron del encuentro, las conversaciones con los gobernadores están "encaminadas” y el objetivo es cerrar un acuerdo que permita reunir el respaldo legislativo necesario.

La discusión se da en un contexto en el que la Casa Rosada intenta modificar su vínculo con los gobiernos provinciales. La jefatura de Gabinete quedó como principal canal para avanzar en negociaciones individuales con cada distrito, después de que el Ejecutivo evaluara experiencias anteriores de diálogo con los mandatarios.

Durante la cena también se repasó la evolución de la coparticipación federal y las demandas específicas de las provincias.

Tierras rurales y recursos estratégicos

Otro de los asuntos que llegó a la mesa fue la Ley de Tierras Rurales. El gobierno nacional volvió a consultar a los gobernadores sobre un nuevo esquema después del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/2023, referido a la derogación de esa ley.

La propuesta que analiza el Ejecutivo apunta a facilitar inversiones privadas extranjeras, aunque con restricciones para proteger recursos estratégicos, zonas de frontera y operaciones vinculadas con Estados extranjeros.

La intención es incorporar un artículo sobre este tema al proyecto de Ley de Soberanía que se discute en el Congreso. El capítulo referido a tierras había sido retirado durante la negociación anterior en el Senado.

Los gobernadores que viajaron a Francia

Además de Cornejo, participaron de la reunión Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). También estuvo la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

El presidente Javier Milei no participó de la cena en la Embajada. Permaneció en el hotel y desde allí intervino de manera virtual en la cumbre de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

La agenda argentina en París continúa con la participación de Milei en la sede de la OCDE. Además, el presidente tiene previsto reunirse con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo y participar de una recepción oficial junto a la delegación argentina.