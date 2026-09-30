Cornejo se reunió en París con un gigante tecnológico y planteó las necesidades digitales de Mendoza

Uno de los aspectos que generó mayor interés durante la conversación con Oracle, de acuerdo con la comunicación oficial, fue la interoperabilidad: la posibilidad de que distintos sistemas y bases de datos intercambien información.

El Gobierno presentó como uno de los pilares de este modelo la Ley 9.625 de Sistema de Administración Pública Digital, que crea el Ecosistema Digital de Integrabilidad (EDI Mza). Según la gacetilla, este esquema permite compartir información entre organismos de manera segura y trazable, evitar la duplicación de datos y reducir la carga administrativa para los ciudadanos.

Cornejo también expuso los avances en el intercambio de información entre sectores, particularmente en salud y educación.

Mendoza avanzó en diversos aspectos tecnológicos durante los últimos años. Oracle podría aportar en ese campo. Foto: Gobierno de Mendoza.

Ciberseguridad y mayor capacidad para almacenar datos

Otro de los puntos centrales fue la conformación y el equipamiento de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, destinado a supervisar, detectar y responder ante incidentes sobre la infraestructura pública.

La Provincia trabaja en ese proyecto a partir de la Ley 9.726, que establece la Política Provincial de Ciberseguridad. La planificación contempla metas para los próximos 2 años orientadas a fortalecer las capacidades defensivas del Estado.

Según informó el Gobierno, los representantes de Oracle manifestaron su disposición a acompañar el proceso y señalaron la importancia de revisar y actualizar las tecnologías utilizadas para proteger las bases de datos existentes. Se cree que en un futuro próximo, las amenazas sobre esta información estratégica podrían multiplicarse.

La inteligencia artificial en la gestión y la producción

El gobernador explicó que Mendoza ya comenzó a incorporar herramientas de inteligencia artificial para resolver problemas de gestión y optimizar procesos internos. También señaló que la Provincia analiza la elaboración de protocolos para un uso seguro, ético y transparente de estas tecnologías en la Administración.

A eso se suma el estudio de la factibilidad técnica y financiera de incorporar infraestructura propia para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, tanto en entornos tecnológicos estatales como mediante servicios de nube segura.

Los representantes de Oracle explicaron que la compañía aporta la infraestructura tecnológica para ejecutar esos modelos y manifestaron interés en conocer los proyectos mendocinos de centros de datos.

La conversación también incluyó las posibilidades de utilizar datos e inteligencia artificial en minería, petróleo y gas, agroindustria y vitivinicultura. En minería se abordó el aprovechamiento de la información disponible para la toma de decisiones; en el sector agropecuario, se mencionaron herramientas capaces de analizar variables climáticas y productivas para anticipar el comportamiento de los cultivos.

Oracle es una empresa estadounidense que desarrolla programas y ofrece infraestructura tecnológica para almacenar, organizar y procesar información. Sus servicios permiten que empresas y organismos públicos administren grandes bases de datos y utilicen herramientas en la nube, es decir, en servidores a los que se accede por internet. También proporciona capacidad de procesamiento para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial.